فودين: حققنا فوزا مستحقا.. وعلينا الحذر من بنزيمة

شدد فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي على استحقاق فريقه الفوز على ريال مدريد بعد مباراة قوية ومثيرة للغاية.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد، 4-3 في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيل فودين في تصريحات لـ"بي إن سبورتس": "مباراة كانت صعبة وقوية خاصة مع تقلب النتيجة في كل مرة نسجل فيها نجد ردة فعل قوية من ريال

مدريد".

وأضاف "حققنا فوزا مستحقا أنا سعيد بهذة النتيجة وعلينا الاستعداد جيدا قبل الذهاب إلى مدريد".

وشدد " ريال مدريد مختلف تماما عن أتليتكو علينا السيطرة واللعب بطريقة أحسن والحذر من كريم بنزيمة الذي يسجل الأهداف في كل وقت".

وأوضح "أظهرنا في كثير من المباريات أننا نمتلك دفاعا صلبا وندافع جيدا كلما أردنا وعلينا أن ننتظر ماذا سيحدث".

وواصل "لا يمكنني القول إننا سنذهب لمدريد ولدينا الأسبقية في النتيجة ولكن أتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل السلبي أو بهدف لكل فريق".

وتأجل الحسم إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء بعد المقبل.

ويلتقي الفائز من مانشسترسيتي أمام ريال مدريد المتأهل من مواجهة ليفربول وفياريال ضمن نصف النهائي الآخر من دوري أبطال أوروبا.