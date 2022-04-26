محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

محمود البنا حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وطلائع الجيش والتي ستقام غدا على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وأسند الاتحاد المباراة تحكيميا للحكم محمود البنا.

وكان الأهلي قد طلب إسناد المباراتين المقبلتين في الدوري إلى حكام أجانب ولكن اتحاد الكرة شدد على أنه لن يقدر على تنفيذ الطلب بسبب رفض بعض الاتحادات التي طلبها الأهلي لإرسال حكاما في التوقيت الحالي.

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البنا كان قد أدار مباراتين للأهلي في الدوري هذا الموسم، الأولى كانت أمام سموحة في الجولة السادسة وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

والمباراة الثانية كانت أمام بيراميدز في الجولة الثامنة وانتهت بفوز الأهلي أيضا بنتيجة 3-0.

وجاء طاقم التحكيم بالكامل لإدارة المباراة كالآتي

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد: يوسف البساطي

حكم مساعد: أحمد توفيق

حكم رابع: صبري إبراهيم

حكم فيديو: أحمد الغندور

مساعد حكم فيديو: هاني عبد الفتاح.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك مع خوضه لثلاثة مباريات أقل.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة.

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز محمود البنا
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