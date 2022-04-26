الأهلي يعلن غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الطلائع
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 23:23
كتب : حسام نور الدين
أعلن الأهلي اليوم الثلاثاء غياب لاعبه أحمد عبد القادر على مواجهة الفريق المقبلة ضد طلائع الجيش.
أحمد عبد القادر
النادي : الأهلي
وذكر أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن عبد القادر سيغيب عن المباراة نتيجة شعوره بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة في الكتف.
وأوضح طببيب الأهلي أن عبد القادر يخضع لبرنامج علا طبيعي حاليا استعدادا للمباريات المقبلة.
وكان الأهلي عاد للمران أمس الإثنين بعد حصوله على 48 ساعة راحة سلبية عقب العودة من المغرب بعد ملاقاة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لملاقاة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في الجولة 16 من الدوري.
وشارك عبد القادر مع الأهلي في الموسم الجاري في 23 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع أربعة.
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