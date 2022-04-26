"مباراة توجع الرأس".. سيتي يسقط ريال مدريد في لقاء الـ7 أهداف

الآن نستطيع التقاط أنفاسنا بأريحية بعدما انتهت المباراة التي "توجع الرأس" كما قال المعلق حفيظ دراجي إثر 90 دقيقة بلا توقف وتسجيل سبعة أهداف.

وفاز مانشستر سيتي على ريال مدريد اليوم الثلاثاء في ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

والآن الحسم كله يتأجل إلى لقاء الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد الأربعاء بعد المقبل.

افتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة الثانية وبالتحديد بعد 93 ثانية ليصبح أسرع هدف في تاريخ نصف نهائي دوري الأبطال.

وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 11.

وقلص كريم بنزيمة النتيجة بهدف أول لريال مدريد في الدقيقة 33.

ولكن أعاد فيل فودين فارق الهدفين مجددا بتسجيله لهدف ثالث لسيتي في الدقيقة 53.

ولم يمر إلا دقيقتين فقط إلا وقلص فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف ثان لريال مدريد.

وفي الدقيقة 74 سجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع لسيتي.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 82 قلص بنزيمة النتيجة بهدف ثالث لريال مدريد بطريقة بانينكا.

ملخص المباراة

ماذا يمكن أن نقول؟ في مباراة سدد كل فريق على مرمى الآخر خمس مرات بشكل صحيح وفي النهاية الفارق بينهما كان هدفا وحيدا فقط.

بدأت المباراة بشكل سريع جدا من سيتي وفي الدقيقة الثانية أرسل رياض محرز عرضية قابلها دي بروين برأسية سكنت الشباك ليعلن عن أول أهداف المباراة.

وعقب تسع دقائق فقط راوغ جابرييل خيسوس نظيره ديفيد ألابا وسدد بيمناه من داخل منطقة الجزاء ليعلن عن الهدف الثاني لسيتي.

وبدا أن المباراة ستكون حفلة ونتيجة تاريخية لسيتي الذي ظل يضغط بكل قوة بحثا عن الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 25 لاحت أول فرصة لريال مدريد بعدما مرر بنزيمة الكرة إلى فينيسيوس جونيور الذي سددها وارتطمت بقدم روبن دياز ومن ثم العارضة ووقفت على خط المرمى لكن الحكم احتسب تسلل على اللاعب البرازيلي.

وعقب ثلاث دقائق أطلق محرز تسديدة قوية بيمناه لكنها ارتطمت في الشباك من الخارج وانفعل مدربه بيب جوارديولا عليه بعدما فضل التسديد بدلا من التمرير لفودين الهارب من الرقابة.

وكاد خيسوس يسجل هدفا ثالثا لسيتي لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل وتبعها تصويبة أخرى من زميله أوليكساندر زينشينكو.

وفي الدقيقة 33 أرسل فيرلاند ميندي عرضية قابلها بنزيمة بتسديدة يسارية على الطائر في الشبااك ليقلص النتيجة.

واضطر سيتي لإجراء تبديلا اضطراريا لإصابة جون ستونز وشارك فيرناندينيو بدلا منه في الدقيقة 36.

وبين شوطي المباراة شارك ناتشو فيرنانديز بدلا من ديفيد ألابا.

وكاد محرز يسجل هدفا في الدقيقة 47 لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر وتابع فودين الكرة وسددها مباشرة لكن داني كارفاخال شتتها من على خط المرمى.

وفي الدقيقة 53 أرسل فيرناندينيو عرضية قابلها فودين برأسية في الشباك ليعلن عن الهدف الثالث لسيتي.

لكن بعد دقيقتين فقط ومن مجهود فردي رائع، مر فينيسيوس بالكرة من بين قدمي فيرناندينيو وانطلق مسرعا صوب منطقة جزاء سيتي وسدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لريال مدريد.

وشارك إدواردو كامافينجا بدلا من رودريجو في ثاني تبديلات ريال مدريد.

وفي الدقيقة 74 توقف لاعبو ريال مدريد فجأة اعتقادا منهم أن الحكم سيحتسب خطأ لسيتي من على حدود منطقة الجزاء لكن بيرناردو سيلفا خطف الكرة وأتيحت له الفرصة وأطلق قذيفة مدوية بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع لسيتي.

وراوغ محرز لاعبي ريال مدريد وسدد بيمناه لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وأطلق مودريتش تسديدة قوية مرت بجوار مرمى سيتي بقليل، وبعدها خرج مستبدلا وشارك داني سيبايوس بدلا منه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على أيمريك لابورتي.

وسدد بنزيمة الكرة على طريقة بانينكا بطريقة رائعة ليعلن عن الهدف الثالث لريال مدريد.

وشارك رحيم سترلينج بدلا من خيسوس في الدقيقة 83.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار سيتي بأربعة أهداف لثلاثة.