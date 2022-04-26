تقرير: رتوش بسيطة تفصل دورتموند عن الجزائري بن سبعيني

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 22:42

كتب : محمود حمدي

رامي بن سبعيني - الجزائر - السنغال

يضع بروسيا دورتموند الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخوض بن سبعيني موسمه الثالث مع بروسيا مونشنجلادباخ قادما من صفوف ستاد رين الفرنسي صيف 2019.

واقترب دورتموند من حسم صفقة بن سبعيني بحسب الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا الذي كتب عبر حسابه على تويتر " دورتموند في مفاوضات متقدمة من أجل ضم بن سبعيني مقابل 17 مليون يورو في عقد يمتد إلى 2026".

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وكانت بعض التقارير قد ربطت بين الظهير الأيسر صاحب الـ27 عاما وأندية برشلونة وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد.

وشارك رامي بن سبعيني مع مونشنجلادباخ خلال الموسم الحالي في 21 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفين بجميع المسابقات.

يذكر أن بن سبعيني أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري وتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 التي أقيمت في مصر.

رامي بن سبعيني بروسيا دورتموند بروسيا مونشنجلادباخ منتخب الجزائر
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