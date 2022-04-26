ضياء السيد يتحدث عن "ديكتاتورية كيروش" ويرد على تدخل صلاح في التشكيل ويوضح رأيه في إيهاب جلال

تحدث ضياء السيد المدرب العام السابق في الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش عن كواليس الفترة التي قضاها مع المدرب البرتغالي.

محمد صلاح النادي : ليفربول الأهلي

وفك الاتحاد المصري لكرة القدم الارتباط مع كارلوس كيروش عقب فشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة من السنغال بركلات الترجيح وأسند المهمة للمدرب الوطني إيهاب جلال.

وقال ضياء السيد في تصريحات إذاعية عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كيروش مدرب كبير واستفدت منه كثيرا والرجل تحمل المسؤولية في وقت صعب قبل مواجهة ليبيا وخاض 21 مباراة في 6 أشهر".

وأوضح "اتحاد الكرة الجديد جاء بمفاهيم مغلوطة عن كيروش وتعرضنا لهجوم شديد عقب الخسارة من نيجيريا في كأس أمم إفريقيا والرجل كان يعلم كل شيء يقال ويكتب عنه".

وتابع "الأمور تحسنت عقب وصول جمال علام إلى الكاميرون وبدأت الصورة الحقيقة تصل إلى اتحاد الكرة وهذا ما ظهر خلال باقي منافسات البطولة".

وسخر ضياء السيد من الحديث حول تدخل محمد صلاح هداف ليفربول في تشكيل المنتخب وقال ساخرا: "صلاح يضع التشكيل والجهاز الفني وأنواع الأكل"، قبل أن يستدرك ويوضح "صلاح يعلم دوره جيدا ويؤديه بشكل رائع خاصة في البطولة الإفريقية الأخيرة".

وعن تهميش كارلوس كيروش لدور الجهاز المعاون قال: "غير صحيح، كيروش كان يكلفنا بعمل كثير جدا طوال اليوم، وأنا قلت له إنني عملت معك 6 أشهر بمقام 10 سنوات، نوعية العمل نفسها كانت مختلفة وتحليلية لكل اللاعبين، ما أزعجني أن معظمهم يعرفونني شخصيا سواء إعلاميين سبق ودربتهم من قبل أو محللين كانوا زملاء لي في الملعب دون أن يتصلوا بي هاتفيا ولو كانوا تواصلوا معي كنت سأشرح لهم كل شيء، لكن هذا لم يحدث".

وأردف "كيروش كان يلاحظ كل شيء وكان يكلف كل عضو في الجهاز بمهام معينة ولم يكن ديكتاتورا يتعنت في اختيار تشكيل منتخب مصر، قد يكون عنيدا في مركز مثلا أو اثنين، لكن في غير ذلك كان متعاونا".

وواصل "كيروش قوي جدا وغير صحيح ما يقال عن تقديمه تقريرا سريا عن وائل جمعة وعصام الحضري".

وعلق على قرار تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني "اختيار موفق جدا ونتمنى له التوفيق ولكن كنت أتمنى المدرب الأجنبي ولكن لابد من دعمه جيدا ولو بتسألني عن مدير فني وطني عندنا مدربين كويسين و أنا شايف نفسي أستحق".

وعن عمله بالأهلي "أنا تحت أمر النادي الأهلي في المكان الذي يرغب في الاستفادة مني فيه وعلاقتي برئيس النادي طيبة وأحترمه وأقدره وخلال الفترة الأخيرة ذهبت للنادي كثيرا وحريص دائما على التواجد لكني لست صاحب القرار".

وعن رأيه في بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قال ضياء السيد: "له ما له وعليه ما عليه يفوز بالبطولات ويحقق أرقاما وسيحقق أرقاما. أحيانا هناك مباريات كثيرة غير جيدة ولكن انقده بهذا القدر لأنه في الكم ناجح، وفكرة اختيار مدير فني لفريق ليست سهلة ومجلس الإدارة نجح في تعويض فايلر، لكن موسيماني عمل أكثر وحقق أكثر".

وقاد البرتغالي كارلوس كيروش وجهازه المعاون المنتخب الوطني للتأهل إلى المركز الرابع بكأس العرب ووصيف كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون لكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 بعدما تولى المهمة الفنية خلفا لحسام البدري وجهازه الفني.