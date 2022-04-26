انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0) - (2) إنبي.. المقاولون (1) - (1) الاتحاد.. إيسترن كومباني (1) - (2) البنك الأهلي

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 16 من الدوري المصري، والتي تجمع بين الإسماعيلي وإنبي، والمقاولون والاتحاد السكندري، والبنك الأهلي وإيسترن كومباني.

يمكنكم متابعة المباريات الثلاث بشكل مباشر ومطالعة التشكيلات من الروابط التالية..

الإسماعيلي 0 - 1 إنبي

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نهاية المباراة بانتصار إنبي بهدفين دون رد

ق90+5: هدف ثان لإنبي من عبد الرحمن عماد ليؤكد انتصار فريقه

ق84: عمرو الحلواني يهدر ويسدد في العارضة!

ق82: الحكم محمود ناجي يؤكد على القرار ويحتسب ركلة جزاء

ق79: سقوط جاد بعد الخطأ، والحارس يطلب التبديل.

ق78: ضربة جزاء للإسماعيلي بعد ضغط دييجو على الحارس محمود جاد وعرقلة الأخير له داخل المنطقة.

ق68: الهدف الأول لإنبي. جون إيبوكا يستغل كرة طولية وخطأ قاتل من محمد نصر ويسجل هدف التقدم للبترولي.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

المقاولون 1 - 1 الاتحاد السكندري

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله

ق62: مابولولو يعود ويستغل خطأ حسن الشامي ويسجل التعادل لزعيم الثغر.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+5: جووووول الأول للمقاولون.. نياص يستغل رأسية فاروقا ويتابعها في مرمى زعيم الثغر

انطلاق المباراة

البنك الأهلي 1 - 1 إيسترن كومباني

نهاية المباراة بانتصار البنك الأهلي بهدفين لهدف

ق87: بامبو يسجل الهدف الثاني لللبنك من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: التعادل يأتي سريعا.. خالد مصطفى يصعق البنك باستغلال ارتباك في خط دفاعه بعد كرة ثابتة ويسجل التعادل

ق25: الهدف الأول في المباراة. ناصر منسي برأسية ترتد من حارس مرمى إيسترن إليه ليسجلها في الشباك.

انطلاق المباراة

في الدوري الإسماعيلي إنبي البنك الأهلي إيسترن كومباني الاتحاد السكندري
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