انتهت دوري الأبطال – مانشستر سيتي (4) - (3) ريال مدريد.. قمة مثيرة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - مانشستر سيتي وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد التي تقام في ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بأربعة أهداف لثلاثة، والحسم يتأجل إلى الإياب في ملعب سانتياجو برنابيو الأربعاء بعد المقبل.

ق85: تبديل ثالث لريال مدريد بمشاركة أسينسيو بدلا من فينيسيوس.

ق83: تبديل ثان لسيتي بمشاركة سترلينج بدلا من خيسوس.

ق82: جوووووووووووووول بنزيمة يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء لريال مدريد بطريقة بانينكا، يا للروعة.

ق81: ركلة جزاء لريال مدريد بداعي لمسة يد على لابورتي.

ق79: تبديل لريال مدريد بمشاركة سيبايوس بدلا من مودريتش.

ق79: تسديدة من مودريتش مرت بجوار المرمى بقليل.

ق76: ماذا فعل محرز؟ راوغ مدافعي ريال مدريد وسدد بيمناه لكن تسديدته ذهبت بجوار المرمى بقليل.

ق74: جووووووووووول رااااااااابع رااائع من بيرناردو سيلفا بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ق70: كامافينجا يشارك بدلا من رودريجو في ثاني تبديلات ريال مدريد.

ق55: جوووووووووووووووول فينيسيوس يقلص النتيجة بهدف أول لريال مدريد بمجهود فردي رائع بعدما انطلق من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد بيمناه في الشباك.

ق53: جوووووووووووول فودين يسجل الهدف الثالث لسيتي برأسية بعد عرضية من فيرناندينيو.

ق47: يا ربااااه القائم الأيمن يحرم محرز من هدف محقق وفودين تابع الكرة بتسديدة لكن كارفاخال شتتها على من خط المرمى.

تبديل أول لريال مدريد بمشاركة ناتشو بدلا من ألابا.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين لهدف.

ق36: تبديل اضطراري لسيتي بمشاركة فيرناندينيو بدلا من ستونز.

ق33: جووووووووووووووووول أوووووووول لريال مدريد من كريم بنزيمة بتسديدة يسارية على الطائر بعد عرضية من مودريتش.

ق31: تسديدة قوية من زينشينكو مرت بجوار المرمى المدريدي.

ق29: بينية سريعة جدا جدا من سيتي من خيسوس لدي بروين إلى فودين لكن تسديدة اللاعب الإنجليزي مرت بجوار المرمى بقليل.

ق26: تسديدة قوية من محرز بيمناه ارتطمت في الشباك من الخارج وانفعال من جوارديولا على اللاعب الجزائري بعدما لم يمرر عرضية لفودين.

ق25: انفراد لفينيسيوس جونيور وسدد الكرة وارتطمت بقدم روبن دياز ومن ثم العارضة ووقفت على خط المرمى لكن الحكم احتسب تسلل على اللاعب البرازيلي.

ق21: ضغط هجومي قوي جدا من سيتي.

ق11: جووووووووووووووول ثااااااااااااااااااان لسيتي عن طريق جابرييل خيسوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق2: جووووووووول أوووووووووول لسيتي برأسية من دي بروين بعد عرضية من محرز.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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