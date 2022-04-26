شكوك حول لحاق فيرمينو بلقاء فياريال

تحوم الشكوك حول قدرة روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول على اللحاق بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فياريال.

ويحل الفريق الإسباني ضيفا على منافسه الإنجليزي في ملعب أنفيلد يوم الأربعاء.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول لموقع ناديه: "لا أعتقد أن فيرمينو جاهز لخوض مباراة فياريال".

وأضاف "إنه يركض خارج المران الجماعي وهذا جيد، وربما يفاجئني أحد الأطباء ويقول لي إن فرمينو جاهز

وأكمل المدرب الألماني "بالتأكيد سأرحب به، لكنني لا أعتقد ذلك".

وأتم "بعيدا عن فيرمنيو، لا توجد إصابات جديدة في صفوف ليفربول الآن".

غياب فيرمينو لن يشكل أزمة كبيرة لكلوب في ظل كثرة الجاهزين في الخط الأمامي، فالفريق يمتلك محمد صلاح وساديو وماني وديوجو جوتا ولويس دياز وديفوك أوريجي.

لكنه بالتأكيد يحتاجه بسبب الجدول المجنون الذي ينتظره في الشهر الأخير من الموسم، فالفريق يحارب على 3 بطولات في وقت واحد، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي مباريات ليفربول المتبقية على النحو التالي:-

ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال: فياريال على أنفيلد (الأربعاء 27 أبريل)

الجولة 35 من الدوري: نيوكاسل يونايتد خارج أنفيلد (السبت 30 أبريل)

إياب نصف نهائي دوري الأبطال: فياريال خارج أنفيلد (الثلاثاء 3 مايو)

الجولة 36: توتنام على أنفيلد (السبت 7 مايو)

مؤجلة من الجولة 33: أستون فيلا خارج أنفيلد (الثلاثاء 10 مايو)

نهائي كأس إنجلترا: تشيلسي أو كريستال بالاس في ويمبلي (السبت 14 مايو)

الجولة 37: ساوثامبتون خارج أنفيلد (الثلاثاء 17 مايو أو الأربعاء 18 مايو)

الجولة 38: ولفرهامبتون على أنفيلد (الأحد 22 مايو)

وهناك موعد محتمل أن يلعب خلاله ليفربول مباراته الأخيرة في الموسم لو تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا سيكون يوم السبت 28 مايو أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.