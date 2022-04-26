مؤتمر كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب

شدد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه لن يقع في فخ الاستخفاف بمنافسه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فياريال، كما فعل يوفنتوس وبايرن ميونيخ من قبل.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء، بعدما عبر عقبة يوفنتوس في دور الـ16 وبايرن في ربع النهائي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "قبل أن أقوم بتحليل فياريال كان لدي الكثير من الاحترام لأوناي إيمري وفريقه، لكن بعد أن شاهدتهم عن قرب اكتشفت مدى روعته".

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وأضاف "إيمري مدرب مهووس بالتفاصيل يستعد لجميع المواقف المختلفة في المباريات، لديهم طرق مختلفة للضغط ويتفاعلون مع النتائج المختلفة أثناء أي مباراة. إنه مدرب عالمي يقوم بعمل رائع".

وأكمل "قد يكون يوفنتوس وبايرن ميونيخ قللا من شأن فياريال، لكننا لن نفعل ذلك. إنهم فريق كرة قدم جيد حقا ويريدون صنع التاريخ".

وتابع "فياريال يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني حاليا، لكنهم حققوا سلسلة من النتائج الجيدة مؤخرا. لقد هزموا بايرن ثم فالنسيا".

وواصل المدرب الألماني "لقد أظهر أوناي إيمري أن لديه خطة لكل نتيجة، سواء كانت النتيجة 1-0 لصالحه او 0-1 ضده".

وشدد "هناك لحظات سنعاني فيها في مباراة الأربعاء وأنا أعلم ذلك، لكن لسنا بحاجة إلى التوتر".

وأتم "سنحاول الفوز في أنفيلد والقتال في ملعب فياريال كذلك لأن التأهل لنهائي دوري الأبطال يعني الكثير بالنسبة لنا".

ويقام لقاء الإياب في ملعب لا سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل.

الفائز من مواجهة ليفربول وفياريال سيلعب نهائي البطولة يوم 28 مايو المقبل ضد الفائز من صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي.

يورجن كلوب فياريال ليفربول أوناي إيمري
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