مباراة غيرت مسيرتي - مجدي عبد العاطي.. هدفان ومكافأة من طه بصري

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسار مسيراتهم.

مجدي عبد العاطي هداف إنبي السابق ولاعب منتخب مصر.

وقال عبد العاطي لـ FilGoal.com: "في الموسم الأول لنادي إنبي موسم 2002-2003 كانت ثاني مباراة في الدوري أمام جولدي على ملعب الفيوم، سجلت هدفين وانتصرنا بهدفين مقابل هدف".

وأكمل "وحصلت على مكافأة خاصة بعد تسجيلي الهدفين من الراحل طه بصري".

وأضاف "تلك المباراة كانت سببا لتسجيلي لاحقا 12 هدفا في الموسم، والمنافسة على لقب الهداف لكن الإصابة عطلتني".

وأكمل "لكن كانت سببا لمعرفة الجميع بأن هناك هدافا في الدوري الممتاز مع الظهور الأول لإنبي".

واختار مدرب أسوان وفاركو السابق مباراة أخرى وهي: "نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري وتسجيلي لهدف الانتصار وتحقيق أول لقب لفريق إنبي".

وتابع "أصبح الهدف في السجل التاريخي للنادي بتحقيق أول لقب لإنبي ومن ثم الانضمام لمنتخب مصر".

بدأ مجدي عبد العاطي مسيرته مع المقاولون العرب ثم منوف ثم مزارع دينا ومنه انتقل إلى إنبي وختم مسيرته مع المصرية للاتصالات.

عبد العاطي سجل 40 هدفا خلال مسيرته في الدوري المصري، 5 بقميص مزارع دينا و33 مع إنبي و2 مع المصرية للاتصالات.

كما ارتدى قميص منتخب مصر في 5 مباريات رسمية.

وعقب اعتزاله تولى منصب المدرب المساعد رفقة مختار مختار في بتروجت والمصري والاتحاد والإنتاج الحربي.

تولى تدريب أسوان وقاد الفريق للتأهل للدوري المصري لكنه رحل بعد انتصاف الموسم.

كما قاد فاركو للتأهل للدوري المصري لأول مرة في تاريخه، ورحل بعد مرور 13 جولة على انطلاق الموسم.