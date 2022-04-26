مباراة غيرت مسيرتي - مجدي عبد العاطي.. هدفان ومكافأة من طه بصري

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 14:45

كتب : رضا السنباطي

مجدي عبد العاطي

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسار مسيراتهم.

مجدي عبد العاطي هداف إنبي السابق ولاعب منتخب مصر.

أخبار متعلقة
مباراة غيرت مسيرتي - مكي.. حين سجلت في شباك الزمالك ضمن الانتصار التاريخي مباراة غيرت مسيرتي - إكرامي عبد العزيز: هدفان في الإسماعيلي فتحا طريقي لـ15 عاما من الاستمرارية مباراة غيرت مسيرتي - أحمد مجدي.. مواجهة ضد المقاولون منعت رحيلي عن الأهلي مباراة غيرت مسيرتي- محمد حليم.. رشحني طارق العشري فكلفت الزمالك الهزيمة الوحيدة في الدوري مباراة غيرت مسيرتي – عبد اللطيف الدوماني.. التألق ضد الإسماعيلي وكانون ياوندي غيرا تاريخي

وقال عبد العاطي لـ FilGoal.com: "في الموسم الأول لنادي إنبي موسم 2002-2003 كانت ثاني مباراة في الدوري أمام جولدي على ملعب الفيوم، سجلت هدفين وانتصرنا بهدفين مقابل هدف".

وأكمل "وحصلت على مكافأة خاصة بعد تسجيلي الهدفين من الراحل طه بصري".

وأضاف "تلك المباراة كانت سببا لتسجيلي لاحقا 12 هدفا في الموسم، والمنافسة على لقب الهداف لكن الإصابة عطلتني".

وأكمل "لكن كانت سببا لمعرفة الجميع بأن هناك هدافا في الدوري الممتاز مع الظهور الأول لإنبي".

واختار مدرب أسوان وفاركو السابق مباراة أخرى وهي: "نهائي كأس مصر أمام الاتحاد السكندري وتسجيلي لهدف الانتصار وتحقيق أول لقب لفريق إنبي".

وتابع "أصبح الهدف في السجل التاريخي للنادي بتحقيق أول لقب لإنبي ومن ثم الانضمام لمنتخب مصر".

بدأ مجدي عبد العاطي مسيرته مع المقاولون العرب ثم منوف ثم مزارع دينا ومنه انتقل إلى إنبي وختم مسيرته مع المصرية للاتصالات.

عبد العاطي سجل 40 هدفا خلال مسيرته في الدوري المصري، 5 بقميص مزارع دينا و33 مع إنبي و2 مع المصرية للاتصالات.

كما ارتدى قميص منتخب مصر في 5 مباريات رسمية.

وعقب اعتزاله تولى منصب المدرب المساعد رفقة مختار مختار في بتروجت والمصري والاتحاد والإنتاج الحربي.

تولى تدريب أسوان وقاد الفريق للتأهل للدوري المصري لكنه رحل بعد انتصاف الموسم.

كما قاد فاركو للتأهل للدوري المصري لأول مرة في تاريخه، ورحل بعد مرور 13 جولة على انطلاق الموسم.

مجدي عبد العاطي إنبي مباراة غيرت مسيرتي
نرشح لكم
خبر في الجول - اتجاه في الأهلي للموافقة على حكام مصريين في المباراتين المقبلتين.. وموقف الأجانب مواعيد مباريات الثلاثاء 26-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري بعد تضارب الأنباء - حقيقة اتفاق مصطفى يونس مع إدارة مصر للمقاصة على تدريب الفريق عامر حسين: الاتحاد الإفريقي سبب أزمة جدول الدوري.. وهذا موعد لعب كأس الموسم الماضي سعد شلبي يكشف موعد حسم ملعب مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. وموقف الجماهير تفاصيل المران الأول لـ تاكيس جونياس مع بيراميدز الدوري المصري - فيوتشر يهزم الجونة في قمة الإثارة.. سموحة يزيد أوجاع المقاصة في الدقائق الأخيرة مران الأهلي - غياب عبد القادر وربيعة يواصل التأهيل.. وموعد عودة أكرم توفيق
أخر الأخبار
المصري لـ في الجول: ندرس جدوى المشاركة في البطولات الإفريقية.. وتقدمنا بشكوى ضد حكم مباراة بركان 4 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباراة غيرت مسيرتي - مجدي عبد العاطي.. هدفان ومكافأة من طه بصري 25 دقيقة | الدوري المصري
تعرض مدرب نهضة بركان لحادث سير وإصابته في العمود الفقري ساعة | الكونفدرالية
مستشهدا بـ صلاح وماني.. لاعب فياريال: من الصعب معرفة نقاط ضعف ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير كونغولي: 10 آلاف دولار وسيارة مكافأة للاعبي مازيمبي حال التأهل لنهائي الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
رويترز: شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان.. والموعد المرتقب لإتمام الصفقة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
أنشيلوتي: قررت الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب هذا الطلب 2 ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي