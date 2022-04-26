مستشهدا بـ صلاح وماني.. لاعب فياريال: من الصعب معرفة نقاط ضعف ليفربول

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

ساديو ماني مع محمد صلاح

يدرك فرانسيس كوكلين لاعب وسط فياريال الإسباني مدى صعوبة مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، واستشهد بمحمد صلاح وساديو ماني في الإشارة لقوة المنافس.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بملعب أنفيلد.

وقال كوكلين في تصريحات لجريدة ديلي ميل: "ليفربول أقوى من بايرن ميونيخ. إنه أفضل فريق في أوروبا يقوم بالضغط على المنافس".

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وأضاف "من الصعب معرفة نقاط ضعفهم. لديهم لاعبان يتنافسان على الكرة الذهبية كل عام، هما محمد صلاح وساديو ماني".

وواصل "إنهم أقوياء في كل أنحاء الملعب مع وجود مدافعين يمكن أن يلعبوا مثل المهاجمين".

وأكمل "ليفربول ضم لويس دياز وتأقلم سريعا في صفوف الفريق كما لو كان يلعب هناك منذ 5 سنوات".

وتابع لاعب أرسنال السابق "لن نذهب إلى هناك لنلقي نظرة على ملعب أنفيلد ونعود".

ويعتقد أن "ملعب أليانز أرينا رائع، لكن ملعب أنفيلد مختلف. أعتقد أن الأجواء بين الفريق والجماهير شيء لا تصادفه كثيرا في كرة القدم".

وأتم "كل ملعب به شيء مميز. لكنك تريد خوض مباريات مثل هذه في ملعب مثل أنفيلد".

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب لا سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل.

الفائز من مواجهة ليفربول وفياريال سيلعب نهائي البطولة يوم 28 مايو المقبل ضد الفائز من صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي.

محمد صلاح ليفربول ساديو ماني فياريال فرانسيس كوكلين
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