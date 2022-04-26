رويترز: شركة بحرينية تقترب من الاستحواذ على ميلان.. والموعد المرتقب لإتمام الصفقة

تقترب شركة "إنفستكورب" البحرينية من الموافقة على شراء نادي ميلان الإيطالي الأسبوع الجاري عندما تنتهي فترة المفاوضات الحصرية مع صندوق إيليوت مالك النادي.

وبحسب وكالة "رويترز" فأن المحادثات بين إنفستكورب وإليوت تتقدم بناء على تقييم بنحو 1.18 مليار يورو (1.26 مليار دولار) بما في ذلك ديون النادي.

وأوضح مصدر للوكالة أن الصفقة قد تتم يوم الجمعة المقبل الموافق 29 أبريل 2022.

وتعد "إنفستكورب" شركة أصول مع مجالات أعمال تشمل: الأسهم الخاصة والعقارات واستثمارات العائد المطلق والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي. وتدير أكثر من 42 مليار دولار في الأصول.

واستحوذ صندوق إيليوت على أسهم ميلان في صيف 2018.

من المتوقع أن يخفض ميلان خسارته السنوية إلى حوالي 60 مليون يورو في 2021-22 بعد خسارة 96.4 مليون في السنة المالية السابقة، عندما بلغ صافي الدين المالي حوالي 100 مليون يورو.

وامتلك رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيفليو بيرلسكوني نادي ميلان طيلة 30 عاما بين 1986 وحتى 2016.

وباع الإيطالي النادي للصيني لي يونجهونج ومن ثم بعد عام واحد استحوذ صندوق إيليوت على النادي اللومباردي.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري بفارق نقطتين عن إنتر منافسه قبل 4 جولات على النهاية.