أنشيلوتي: قررت الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب هذا الطلب

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أسباب رحيله عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي في 2013.

وتولى الإيطالي تدريب باريس سان جيرمان إبان بداية استحواذ صندوق الاستثمار القطري على النادي الفرنسي في 2011.

وقال أنشيلوتي لبرنامج عالم فالدانو: "انضممت للنادي بفضل ليوناردو المدير الرياضي للنادي، والذي دربته كلاعب، كان نادي قد اشترته قطر، أحببت المشروع حقا ولم يعينوا مديرا فنيا حينها".

وأضاف "بدأنا تغيير حصص التدريب في الفريق، وضعنا مطبخ وأشياء أخرى لأن اللاعبين الفرنسيين يأتون قبل بداية المران بساعة ونصف ويرحلون بعد نهايته بساعة ونصف، أحببت المشروع، لكن في العام الثاني لم يكونوا سعداء معي".

وأكمل "في دور المجموعات من دوري الأبطال ورغم تأهلنا، خسرنا في الدوري من نيس 2-1 ثم فزنا على إيفيان 4-0، فأخبروني أنني إذا لم أفز على بورتو البرتغالي قد يقيلوني".

وأتم "كان ردي، كيف تقولون هذا لي؟ هذا كسر الثقة، وقررت الرحيل في فبراير حتى لو قرروا آنذاك التجديد لي".

أنشيلوتي خسر لقب الدوري الفرنسي في الموسم الأول لصالح مونبيلييه ثم فاز باللقب في موسم 2012-13.

إجمالا قاد الإيطالي الفريق الباريسي خلال موسمين في 77 مباراة فاز في 49 تعادل في 19 وخسر 9.

بعد ذلك تولى أنشيلوتي تدريب أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ ونابولي وإيفرتون ثم عاد مجددا لقيادة ريال مدريد.

وسبق للمدرب البالغ 62 عاما أن درب يوفنتوس وبارما وميلان.