برشلونة يعلن تمديد عقد مدافعه

أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء تمديد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى صيف 2026.

ونشر برشلونة مقطع فيديو للاعب وهو يعلن تمديد تعاقده لينتهي بعد أكثر من 4 سنوات من الآن.

سيتم توقيع العقد الجديد صباح الجمعة مع رئيس النادي خوان لابورتا.

مدافع منتخب أوروجواي رفض عدة عروض من بعض أندية الدوري الإنجليزي من أجل البقاء في برشلونة.

ويوقع أراوخو على العقد الجديد بشرط جزائي يبلغ مليار يورو.

عقد أرواخو الحالي كان ينتهي في صيف 2023.

ويقضي أراوخو (23 عاما) موسمه الثاني مع الفريق الأول في برشلونة.

مثل النادي في 78 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

وشارك أراوخو في 9 مباريات مع منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022.