برشلونة يعلن تمديد عقد مدافعه
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 12:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة يوم الثلاثاء تمديد عقد مدافعه رونالد أراوخو حتى صيف 2026.
ونشر برشلونة مقطع فيديو للاعب وهو يعلن تمديد تعاقده لينتهي بعد أكثر من 4 سنوات من الآن.
سيتم توقيع العقد الجديد صباح الجمعة مع رئيس النادي خوان لابورتا.
مدافع منتخب أوروجواي رفض عدة عروض من بعض أندية الدوري الإنجليزي من أجل البقاء في برشلونة.
ويوقع أراوخو على العقد الجديد بشرط جزائي يبلغ مليار يورو.
Cheers#MadeInLaMasia pic.twitter.com/2Druyu6txm— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2022
عقد أرواخو الحالي كان ينتهي في صيف 2023.
ويقضي أراوخو (23 عاما) موسمه الثاني مع الفريق الأول في برشلونة.
مثل النادي في 78 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.
وشارك أراوخو في 9 مباريات مع منتخب أوروجواي في تصفيات كأس العالم 2022.
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