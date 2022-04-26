أليجري للاعبيه: يجب ألا نشعر بأي ندم الآن

طالب ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لاعبيه بعدم الندم على ما حدث هذا الموسم، بعد اقتراب البيانكونيري من حصد المركز الثالث أو الرابع عقب الفوز أمام ساسولو.

وتغلب يوفنتوس على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 34 للدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات نشرها موقع ناديه: "حققنا انتصارا مهما. لم نكن جيدين في بعض الأحيان، ولكن سارت الأمور بهذا الشكل نظرا للظروف المحيطة بنا".

وأضاف "قطعنا مسافة جيدة نحو المركز الرابع وتفصلنا نقطة واحدة عن نابولي الآن".

وشدد "وصلنا لهذه المرحلة بفضل تطور الفريق بعد البداية الكارثية للموسم، وهذا يعني أنه يجب ألا نشعر بأي ندم".

وتابع "في بعض الأحيان تسير كرة القدم بطريقة مخالفة للمستوى على أرض الملعب، فلم نفز بالعديد من المباريات التي لعبناها بشكل جيد، ولا ينبغي أن تمثل الغيابات عذرا".

كما تحدث عن مهاجمه دوشان فلاهوفيتش قائلا "عليه أن يظل هادئا، فأحيانًا يرتكب أخطاء بسبب تعجله".

وسجل جياكومو راسبادوري هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 39، بينما سجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة 45 ومويس كين في الدقيقة 89.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن نابولي الثالث، و8 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر.

وحقق يوفنتوس 12 نقطة من وضع التأخر في بداية المباراة، وذلك منذ بداية 2022، متفوقا بفارق 5 نقاط على أي فريق آخر في الدوري الإيطالي على هذا الصعيد.