جوارديولا: إذا كان علينا التنافس مع تاريخ ريال مدريد في دوري الأبطال فلن تكون لدينا فرصة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 11:43

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - مانشستر سيتي

يدرك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مدى صعوبة مواجهة ريال مدريد أنجح فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لكنه شدد على جاهزية لاعبيه لخوض هذا التحدي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بملعب الاتحاد.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنه لشرف كبير أن نكون هنا في نصف النهائي أمام ريال مدريد. في العقد الماضي بدأنا في المشاركة بالبطولة ويشرفني أن نكون هنا. وأن نحاول تقديم مباراة جيدة".

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وأضاف "إذا كان علينا التنافس مع التاريخ، فلن تكون لدينا فرصة. تاريخهم يتحدث عن نفسه".

ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا.

وتابع "يجب أن تكون لدينا الرغبة في التنافس ضدهم. اللعب ضد ريال مدريد هو اختبار لا يصدق. يجب أن نبقى متماسكين".

وواصل المدرب الإسباني "التاريخ لا يمكننا تغييره. لكننا سنلعب 11 ضد 11 وسيقرر اللاعبون الأمر".

وشدد "هذه المباراة لن أفوز بها أنا أو كارلو أنشيلوتي، اللاعبون من سيفعلون".

وأكمل "سيكون الأمر نفسه إذا واجهنا بايرن ميونيخ أو برشلونة، الفريقان اللذان كانا هنا عدة مرات. منذ عقد مضى لم نكن هنا والآن نحن هنا. إنها دروس جيدة للمستقبل".

وأتم "نريد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مثل ليفربول وفياريال، لكن لا تقلل من شأن ما فعلناه حتى نكون هنا".

ويقام لقاء الإياب على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم الأربعاء التالي.

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