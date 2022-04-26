محمد صلاح: هذا هو هدفي مع ليفربول الآن

أوضح محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أهدافه مع الفريق الموسم الجاري، وهي تحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وقال صلاح لموقع النادي: "أريد تجربة شعور الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

وأضاف "كان أمرا لا يُصدق وفي ذهني لهذا السبب أريد الفوز باللقب مرة أخرى مع ليفربول".

وتابع "ما شعرنا به عندما ركبنا الحافلة وقمنا بجولة في المدينة لا يصدق".

وواصل "كان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مختلفا نوعا ما لأنه لم يتم بسبب قيود فيروس كورونا لكنني أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى وأريد الفوز بالدوري مرة أخرى".

وأوضح "هذا هو هدفي مع الفريق الآن".

ليفربول يلتقي غدا الأربعاء مع فياريال الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يحل ثانيا خلف مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة قبل 5 جولات على نهاية الدوري الإنجليزي.

وسيلتقي الريدز مع تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد، بعدما فازوا عليهم الموسم الجاري بلقب كأس الرابطة.

وعن تحسن مستواه عن أول موسم له مع الفريق: "لقد رأيت مستواي يتحسن، لكن الموسم قبل الماضي سجلت 19 هدفا وأرسلت 10 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي".

وأردف "في موسمي الأول، صنعت 10 أهداف، لذلك أحاول دائما تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة".

وأتم "هذه هي لعبتي دائما وهذا الموسم أشعر بتحسن كبير مع الكرة، لكنني أعود إلى ما قلته من قبل. أهم شيء هو مساعدة هذا الفريق على الفوز بالألقاب وأنا أحاول المساعدة في القيام بذلك".

صلاح (29 عاما) خاض مع ليفربول 246 مباراة في جميع المسابقات سجل 155 هدفا وصنع 60.

وتوج صلاح مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.