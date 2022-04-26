مواعيد مباريات الثلاثاء 26-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال أوروبا

عودة ليالي دوري الأبطال واستمرار منافسات الدوري المصري.

يقدم FilGoal.com لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

طالع كافة مواعيد مباريات اليوم من هنـــــــــــا.

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دوري أبطال أوروبا

يحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في تمام التاسعة مساءً في أولى مباريات نصف نهائي دوري الأبطال.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري المصري

تستكمل مباريات الجولة 16 من الدوري بـ 3 مباريات.

الإسماعيلي يواجه إنبي وتذاع على أون تايم سبورتس 1 في التاسعة والنصف مساءً.

وفي نفس التوقيت يحل إيسترن كومباني ضيفا على البنك الأهلي وتذاع عبر أون تايم سبورتس 3.

وأخيرا يلتقي المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

دوري السوبر المصري لكرة السلة

في المباراة الثالثة ضمن نصف نهائي الدوري السوبر لكرة السلة، يلتقي الأهلي مع الجزيرة وتذاع المباراة في الحادية عشر مساءً على أون تايم سبورتس 3.

مواعيد مباريات اليوم
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