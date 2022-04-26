رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري عن أزمة دوري 2005: راضون بإعادة المباراة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 02:45

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

تحدث إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري عن أزمة دوري الجمهورية لمواليد 2005 المتنازع عليه بين فريقه وفريق وادي دجلة.

وقال محمدين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "راضون بإعادة المباراة. الاتحاد ينقصه مباراة للفوز بالدوري".

وأضاف ""ننتظر استقبال سيراميكا كليوباترا. ليس لدينا مشاكل مع وادي دجلة بالعكس أثني عليهم وعلى أدائهم".

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وأوضح "لدينا مباراة ننتظر الفوز بها لتحقيق بطولة طال انتظارها".

وجاءت الأزمة التي أعادت للأذهان واقعة احتفال شباب الأهلي والزمالك بالتتويج بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 في العام الماضي، بسبب نزاع قانوني لم يتم الفصل فيه.

واحتفل فريق وادي دجلة عقب الفوز على طلائع الجيش 2-1 في الجولة الأخيرة، مستندا لتفوقه بالمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف، حيث فاز على أرضه 1-0 وخسر في الإسكندرية 2-1.

على الناحية الأخرى، احتفل فريق الاتحاد السكندري بالشماريخ فور فوزه على الشرقية للدخان 2-0، معلنا تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بذلك تساوى الفريقان عند 78 نقطة، في انتظار تقرير حكم مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا، التي شهدت غياب الأخير، وكان زعيم الثغر ينتظر احتسابها لصالحه ليصبح رصيده 81 نقطة، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن.

من جانبهم ذكر مسؤولو قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا أن عدم حضورهم للمباراة جاء بسبب تعطل الحافلة، وتم إثبات ذلك بمحضر رسمي بعد طلب النجدة على طريق الإسكندرية الصحراوي.

الاتحاد السكندري وادي دجلة
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