بعد تضارب الأنباء - حقيقة اتفاق مصطفى يونس مع إدارة مصر للمقاصة على تدريب الفريق

نفى عمرو هويدي رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة حقيقة اتفاق النادي مع مصطفى يونس لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب مصر للمقاصة بعد الخسارة من غزل المحلة ليتولى مهمة تدريب الجونة بعد ذلك.

وأعلن مصطفى يونس في وقت سابق عبر FilGoal.com اتفاقه مع إدارة مصر للمقاصة على وتلي مهمة تدريب الفريق.

وقال عمرو هويدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "عرفت بأمر تولي مصطفى يونس عن طريق الإعلام".

وأضاف "الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

وأتم "واثقون في أبناء النادي لإكمال المهمة حتى نهاية الموسم".

رد مصطفى يونس

ورد مطفى يونس عبر FilGoal.com قائلا: "اتفقت مع اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي وكنت في طريقي لحضور مباراة سموحة اليوم ولكن لم أتمكن من ذلك في النهاية".

وعن تصريح عمرو هويدي بعدم اتفاق الإدارة معه، قال: "غير مهتم بتواجدي من عدمه في النهاية والأمر يعود لهم".

وقال مصطفى يونس في وقت سابق لـFilGoal.com: "اتفقت مع إدارة مصر للمقاصة على تولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة".