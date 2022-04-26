بعد تضارب الأنباء - حقيقة اتفاق مصطفى يونس مع إدارة مصر للمقاصة على تدريب الفريق

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 02:00

كتب : حامد وجدي

مصطفى يونس

نفى عمرو هويدي رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة حقيقة اتفاق النادي مع مصطفى يونس لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب مصر للمقاصة بعد الخسارة من غزل المحلة ليتولى مهمة تدريب الجونة بعد ذلك.

وأعلن مصطفى يونس في وقت سابق عبر FilGoal.com اتفاقه مع إدارة مصر للمقاصة على وتلي مهمة تدريب الفريق.

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وقال عمرو هويدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "عرفت بأمر تولي مصطفى يونس عن طريق الإعلام".

وأضاف "الأمر ليس له أي أساس من الصحة".

وأتم "واثقون في أبناء النادي لإكمال المهمة حتى نهاية الموسم".

رد مصطفى يونس

ورد مطفى يونس عبر FilGoal.com قائلا: "اتفقت مع اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي وكنت في طريقي لحضور مباراة سموحة اليوم ولكن لم أتمكن من ذلك في النهاية".

وعن تصريح عمرو هويدي بعدم اتفاق الإدارة معه، قال: "غير مهتم بتواجدي من عدمه في النهاية والأمر يعود لهم".

وقال مصطفى يونس في وقت سابق لـFilGoal.com: "اتفقت مع إدارة مصر للمقاصة على تولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة".

وأضاف "الجهاز المعاون سيكون هو نفس الجهاز الذي يواجه سموحة الآن مع إضافة طه شحاتة".

وتابع "لست متخوفا من التجربة فهذا تحد جديد لي لأثبت ذاتي، المدرب هو من يصنع الفريق وليس العكس".

وواصل عن الأزمة المالية "الأموال ليست كل شيء في كرة القدم ولا تشغلني، مصر للمقاصة يمتلك لاعبين على مستوى جيد للغاية ونستطيع صناعة فريق قوى. أنا واثق في قدراتهم ومعجب بهم".

وأتم "التجربة في حالة نجاحها ستتطور لأفكار أكثر احترافية وسيكون هناك دعم واستثمار، أنا متفائل ومتحمس للتجربة".

وفي تصريحات لاحقة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 قال يونس: "طوال حياتي أحب المخاطرة. نادي الشمس نادي اجتماعي في المقام الأول، وحين توليت قيادة الأولمبي لم يكن على الساحة. أحب وضع بصمة. هناك فارق بين العمل مع لاعبين جاهزين وبين العمل على اللاعبين بصورة مكثفة، هكذا أشعر بنجاحي".

ويتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ17 وقبل الأخير للدوري المصري برصيد 10 نقاط قبل مباراته الجارية حاليا مع سموحة.

مصطفى يونس عمرو هويدي الدوري المصري
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