عامر حسين: الاتحاد الإفريقي سبب أزمة جدول الدوري.. وهذا موعد لعب كأس الموسم الماضي

تحدث عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية عن مستقبل جدول الدوري المصري ومصير كأس مصر للموسمين الماضي والحالي وكأس الرابطة، والمعوقات التي تواجه إعلان الجدول كاملا.

وقال عامر حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المسألة متوقفة على البطولات الإفريقية. نظمنا الجدول حتى دور الثمانية، والآن ما يعطلنا هو أن الاتحاد الإفريقي حدد أجندته من يوم 22 مايو وحتى 29 لنهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، لم يحدد اليوم بل الفترة".

وأضاف "الأندية معها الحق لأنها تريد الجدول حتى نهاية الدور الأول. كنت أنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي اليوم عن المواعيد حتى نضعه في الحسبان. الأندية تنهي الأسبوع السابع عشر بنهاية أبريل وبالتالي يريدون معرفة التالي لتحديد فترات الراحات للاعبين".

وأوضح "غدا سيتم الإعلان عن الجدول ووضع هذه الاحتمالات في الحسبان لنهاية الدور الأول".

وتابع حسين" لا يمكنني وضع الجدول حتى نهاية المسابقة قبل معرفة عدد المؤجلات ووضع احتمالات للأهلي إذا اجتاز نصف نهائي دوري الأبطال وبلغ النهائي. كما يجب وضع كأس الموسم الماضي في الحسبان. الأمور في منتهى الصعوبة".

وواصل "نحن نبحث عن الفراغات كي لا يلعب فريق 4 أو 4 مؤجلات على التوالي، نحاول توزيعها لمراعاة كل الأندية. هناك مجموعة من مؤجلات الأهلي سيتم تسكينها غدا، ومنها مباراته في كأس الموسم الماضي ومباراة الزمالك مع أسوان أيضا".

وكشف رئيس لجنة المسابقات عن موعد لعب مباريات كأس الموسم الماضي قائلا: "بوضع الاحتمالات في الحسبان مباريات كأس الموسم الماضي ستلعب في شهر يونيو على ملاعب محايدة كما تقول اللائحة. أما كأس الموسم الحالي سيُلعب على ملعب أحد الفرق وفقا للوائحه الجديدة".

وأوضح "لدينا 3 أندية لم يلعبوا في كأس الموسم الحالي وسيلعبون خلال الأجندة الدولية بين 30-5 وحتى 14-6".

وتابع "لو بلغ الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا فنحن لا نعرف كيف نضع هذه المباراة في الحسابات الأننا لا نعرف اليوم ولا المكان حتى، وبالتالي لا يمكننا تقدير حسابات الوقت المطلوب للسفر والعودة".

وأضاف "حين يحدد الاتحاد الإفريقي موعد النهائي سنتمكن من إعلان الجدول إلى نهاية الموسم، لأن بعد الأجندة الدولية الأخيرة (من 30 مايو إلى 14 يونيو) ليس لدينا أي ارتباطات حتى منتصف أغسطس. الأندية ستلعب مباريات الدوري والكأس بواقع مباراة كل 3 أو 4 مباريات".

واختتم "سيتم إجراء قرعة كأس الرابطة ليتم لعب مبارياته في الأجندة الدولية. الأندية غير المشاركة في كأس الرابطة مثل الأهلي والزمالك والمصري ستلعب مبارياتها في كأس الموسم الحالي بنفس الوقت".

ويتبقى في كأس الموسم الماضي مباراة بين الأهلي وبيراميدز، يلاقي الفائز منها بتروجيت، بينما يلعب الزمالك وأسوان في نصف النهائي على الناحية الأخرى.