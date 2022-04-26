سعد شلبي يكشف موعد حسم ملعب مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. وموقف الجماهير

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 01:37

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

اوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي موعد حسم ملعب مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا وعدد الجماهير.

وقال سعد شلبي في تصريحات لأون تايم سبورتس: "حددنا ملعبين للمباراة وأخطرنا بهما الاتحاد الإفريقي، الأول هو ملعب الأهلي We السلام وهو الملعب الأول والرسمي للنادي ثم استاد القاهرة. الاختيار يتم عن طريق رؤية الجهاز الفني، القرار سيتم حسمه غدا".

وواصل "نخاطب الجهات المعنية بتنظيم المباراة في كل مباراة لحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير وهو ما حدث في مباراة الرجاء ونتمنى أن يستمر ذلك في مباراة وفاق سطيف".

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ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقي أحد يومي 6 و7 مايو المقبل.

وعن حكام الدوري "حكام أجانب لكل مباريات الدوري؟ لا نريد أن نسبق الأحداث، بعد معرفة جدول الدوري بشكل واضح سيتم اتخاذ القرار".

وأضاف "كان لدينا مجموعة من الطلبات الواضحة بخصوص الحكام والتزمنا بالقواعد مع اتحاد الكرة وطلبنا تواجد حكام من المستوى الأول في أوروبا".

وتابع "تلقينا رد اتحاد الكرة بخصوص تعذر حضور الحكام من الدوريات الخمسة مع قرب نهاية الدوريات في بلادهم وعدم وجود إمكانية لذلك".

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل لحساب الأسبوع الـ16 من الدوري المصري.

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