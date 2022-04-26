العطار: هذا موعد حسم الجهاز المعاون لـ إيهاب جلال ومدرب الأولمبي.. وحقيقة قرار مباراة السنغال

اوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة سبب غياب بعضا من أعضاء مجلس الإدارة عن الإفطار الجماعي للاتحاد اليوم، وكشف موعد حسم الجهاز المعاون لإيهاب جلال ومدرب المنتخب الأولمبي.

وقال وليد العطا في تصريحات لأون تايم سبورتس: "غياب عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن الإفطار الجماعي؟ الأسبوع الأخير في رمضان يكون فيه ارتباطات عائلية، محمد أبو الوفا كان يجب أن يتواجد في سوهاج والأمر ذاته بالنسبة لعامر حسين في الإسكندرية. من لم يتمكن من الحضور كان لديه ارتباطات أخرى".

وأضاف "لا يوجد أمور تحتاج لتهدئة مع حازم إمام ومحمد بركات، حازم إمام كان لديه وجهة نظر وعرضها على مجلس الإدارة وهيتم تنسيقها مستقبلا

وتابع "إيهاب جلال كان لديه ارتباط مع بيراميدز في مباراتين الكونفدرالية وخلال الفترة القادمة سيكون هناك جلسة مع مجلس الإدارة لحسم الجهاز المعاون قبل الإعلان عنه بشكل رسمي".

وواصل "كل الخيارات واردة بخصوص المدير الفني للمنتخب الأولمبي والمدير الفني لاتحاد الكرة والقرار سيكون بعد عيد الفطر".

واستكمل "كل ما يقال عن القرار بخصوص مباراة مصر والسنغال هي مجرد تكهنات، لم يصلنا أي قرار رسمي".

وأردف "في وقت كيروش كان جمال علام هو المشرف على الفريق الأول مع متابعة حازم وبركات لباقي الأجهزة الفنية. لم يتم تحديد كيف سيكون هناك إشراف على الكرة في المنتخب الأول أم لا".

ومن المنتظر أن يبدأ إيهاب جلال مهمته مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا والتي أوقعت القرعة فيها الفراعنة مع إثيوبيا وغينيا ومالاوي.