تفاصيل المران الأول لـ تاكيس جونياس مع بيراميدز

قاد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز أول تدريباته اليوم على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الأول.

وبدأ الفريق بدون راحة وبعد عودته من الكونغو، تدريباته بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء في الدوري الممتاز.

وقسم المدير الفني وجهازه المعاون، اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات متنوعة في ظل حالة الإرهاق التي يمر بها الفريق بسبب السفر والعودة والإجهاد.

وعقد الجهاز جلسة مع اللاعبين أبدى خلالها سعادته بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق وثقته الكبيرة في المجموعة الحالية التي يرى قدرتها على مواصلة المنافسة على لقبي الدوري والكأس خلال الفترة المقبلة.

وطالب تاكيس اللاعبين بضرورة نسيان الفترة الأخيرة والتركيز فيما هو قادم لأهمية تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة مشددا على أن الانتصارات تعطي اللاعبين الثقة في أنفسهم.

وأعلن نادي بيراميدز مساء الإثنين التعاقد مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس ليخلف إيهاب جلال الذي سيقود منتخب مصر.

وشدد ممدوح عيد رئيس بيراميدز في تصريحات صحفية أن تجربة جونياس الأولى مع الفريق "كانت ناجحة في الموسم الماضي وقدم خلالها مباريات مميزة، وهو ما طرح فكرة عودته للنادي".

وقاد جونياس فريق بيراميدز في 12 مباراة فاز في 5 منها وخسر مرة وحيدة كانت أمام المصري.

حط جونياس الرحال في مصر منتصف عام 2018 ليقود نادي وادي دجلة. استمر مع الفريق الأصفر والأسود حتى فبراير 2020، قاده في 54 مباراة فاز في 15 منها وخسر 24. ثم قاد بيراميدز من يونيو إلى سبتمبر 2021 قبل أن يخلفه إيهاب جلال. ولعب جونياس مباراتين لمنتخب بلده اليونان وأبرز أندية دافع عن ألوانها هي سبورتينج خيخون الإسباني وكروتوني الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني. واشتهر جونياس بأسلوبه الهجومي ويفضل الاعتماد على طريقة 4-3-3، ففي ولايته الأولى مع بيراميدز سجل 26 هدفا في 12 مباراة، لكن استقبل 11. أكثر لاعب شارك معه في تلك الفترة كان الظهير الأيسر محمد حمدي، وكان إبراهيم عادل هداف الفريق بثمانية أهداف. وتألق معه محمود صابر بتسجيل هدفين وبإرسال 5 تمريرات حاسمة.