ليست نهاية العالم.. رسالة الخطيب لـ طائرة الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على لقاء لاعبي ولاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عقب ختام منافسات الموسم المحلي ودعما للفريقين قبل المشاركة في منافسات بطولة إفريقيا بتونس خلال الأسابيع المقبلة.

ووجه الخطيب عدة رسائل لرجال وسيدات طائرة الأهلي وذلك على مائدة إفطار أقيمت الإثنين بمقر النادي بالجزيرة.

وقال الخطيب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "مجلس الإدارة يقدر ما قدمه الجميع من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية، تمت ترجمته إلى الفوز بالعديد من البطولات المحلية والإفريقية والعربية".

وأضاف "الرياضة تعبر دائما عن التنافس الشريف بين الجميع، ومن الوارد أن يتعرض أي فريق لغياب التوفيق ويفقد بطولة، ولكن المهم أن ينهض سريعا ويستعيد توازنه ويعود إلى مساره الصحيح في حصد البطولات والألقاب، والجيل الحالي من فريقي الطائرة رجال وسيدات يعد جيلا تاريخيا حقق نجاحات غير مسبوقة، سوف تظل جزءا مضيئا في تاريخ اللعبة الحافل بالنادي".

وتابع "الأهلي فخور بكل أبنائه ممن حققوا البطولات، والفترة المقبلة تحمل تحديات عديدة ومسئوليات كبيرة على الجميع من أجل استمرار مسيرة الإنجازات وعليكم بالاجتهاد من أجل الفوز ببطولتي إفريقيا للطائرة للرجال والسيدات لختام الموسم بالشكل المطلوب".

وشدد "عليكم أن تفخروا بأنفسكم وأن ترفعوا رؤوسكم عاليا، أنتم تمثلون كيانا عظيما يمنحنا جميعا الفخر، وعليكم أن تستمروا في الاجتهاد والإخلاص من أجل الحفاظ على ما تحقق من بطولات، والاستمرار في كتابة التاريخ للنادي".

وواصل "فريق الطائرة رجال حقق 45 بطولة خلال العشرين سنة الأخيرة، وهذا الأمر يدعو للفخر، وهناك ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على العودة من جديد إلى حصد البطولات والألقاب، هذا الفريق لديه رصيد كبير لدى النادي والجماهير وخسارة بطولة أو اثنتين ليست نهاية العالم".

وأتم "فريق سيدات الطائرة حقق هو الآخر نجاحات غير مسبوقة بالتتويج بـ59 بطولة في آخر 20 سنة، وهو رقم قياسي مستحق، وجمهور الأهلي ما زال ينتظر الكثير من الفريق".

وتوج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة في سلسلة "Best of 3".

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.