بسداسية.. بنفيكا يكسر اللعنة ويفوز بـ دوري أبطال أوروبا للشباب
الإثنين، 25 أبريل 2022 - 23:51
كتب : FilGoal
فاز فريق بنفيكا للشباب بلقب دوري أبطال أوروبا تحت 19 عاما على حساب سالسبورج النمساوي بستة أهداف دون رد.
سجل لبنفيكا هنريكي أراخو هاتريك وكلا من تشير ندور ومارتيم نيتو ولويس سيميدو هدفا واحدا.
اللقب هو أول ألقاب النادي الأوروبية بين الفريق الأول والناشئين منذ أكثر من 60 عاما.
وخسر بنفيكا نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب في ثلاثة مناسبات من قبل.
وجاءت الخسارة الأولى أمام برشلونة في 2013-2014 بثلاثة أهداف دون رد.
وخسر بنفيكا النهائي الثاني له أمام سالسبورج في 2016-2017 بهدفين مقابل هدف واحد.
وأخيرا أمام ريال مدريد في 2019-2020 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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