الدوري المصري - فيوتشر يهزم الجونة في قمة الإثارة.. سموحة يزيد أوجاع المقاصة في الدقائق الأخيرة

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

تغلب فيوتشر على ضيفه الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام ضمن منافسات في الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

تقدم الجونة عن طريق عمرو طارق في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة 35 تعادل أيمن الصفاقسي لصالح فيوتشر، ليتقدم أحمد رفعت في الدقيقة 48 لفيوتشر، قبل أن يتعادل محمد نجيب مرة أخرى في الدقيقة 60، ثم اقتنص أحمد عاطف الفوز في الدقيقة 80.

افتتح الجونة التسجيل في الدقيقة الرابعة بعرضية من عمرو السعداوي حولها عمرو طارق برأسية إلى الشباك، وبعد مراجعة الهدف بتقنية الفيديو تم تأكيده.

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وفي الدقيقة 35 أدرك أيمن الصفاقسي التعادل بتسديدة تلت عرضية رائعة من جوزيف نجويم مرت من دفاعات الجونة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

سريعا تقدم أحمد رفعت لصالح فيوتشر للمرة الأولى في الدقيقة 48 بتسديدة على يسار حارس الجونة.

وفي الدقيقة 60 استرد فريق الغردقة التعادل بركنية أرسلها عمرو السعداوي ليحولها محمد نجيب بالرأس في الشباك.

وكاد الجونة أن يتقدم في الدقيقة 69 بتسديدة من كريم طارق ارتطم بالقائم ثم اصطدمت بالحارس محمود عبد الرحيم "جنش"، الذي لحق بها قبل أن تغافله وتجتاز خط المرمى.

وأخيرا سجل أحمد عاطف هدف الفوز في الدقيقة 80، بعد عرضية من عمر كمال استقبلها أحمد رفعت وهيأها لعاطف الذي أسكنها الشباك.

وفي نهاية المباراة وقعت مشادة بين عمرو السعداوي وأيمن الصفاقسي، أسفرت عن طرد السعداوي بالإنذار الثاني، وإنذار أول للصفاقسي.

بذلك يرفع فيوتشر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

على الناحية الأخرى تعادل غزل المحلة مع ضيفه فاركو في المباراة التي جمعتهما على ملعب المحلة بهدف لكل فريق.

سجل أحمد مودي هدف فاركو برأسية من ركنية أرسلها إليه شكري نجيب في الدقيقة 12.

بينما تعادل المحلة بعمل فردي رائع من وليد مصطفى الذي سدد من خارج المنطقة في الدقيقة 63.

وشارك مصطفى في المباراة اضطراريا في الدقيقة 22 بدلا من هشام عادل الذي أصيب.

النتيجة تركت فاركو في المركز السادس بـ22 نقطة، يليه المحلة سابعا بـ20 نقطة.

وأخيرا تغلب سموحة على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإسكندرية.

سجل شريف رضا الهدف الوحيد في الدقيقة 83 بعد تمريرة طولية وصلته من أحمد حمص ليتسلمها ويسددها فوق محمد مجدي حارس مرمى المقاصة.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 26 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

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