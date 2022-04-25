كين ينقذ يوفنتوس في الوقت القاتل وينصره على ساسولو

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 23:29

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس × روما

تغلب يوفنتوس على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 34 للدوري الإيطالي.

سجل جياكومو راسبادوري هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 39، بينما سجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة 45 ومويس كين في الدقيقة 89.

كاد دافيدي فراتيسي أن يتقدم لساسولو في الدقيقة 17 بتسديدة ولكن مرت فوق العارضة.

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وفي الدقيقة 26 حاول دومينيكو بيراردي ولكن تصدى فويتشيك تشيزني لكرته وتحولت إلى ركلة ركنية.

الرد أتى من باولو ديبالا في الدقيقة 28 بعرضية وصلت إليه ليحولها بالرأس ولكن فوق العارضة.

وتقدم ساسولو في الدقيقة 39 بواسطة جياكومو راسبادوري بعد تمريرة وصلت إليه من بيراردي ليسجل منها في الشباك بسهولة.

التعادل لم يتأخر، حيث أدركه باولو ديبالا في الدقيقة 45 بعد تمريرة من دينيس زكريا حولها بتسديدة قوية في أعلى الشباك إلى هدف.

أتى دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 45 على حساب باولو ديبالا، وفي الدقيقة 67 حل مويس كين بدلا من ألفارو موراتا.

وأخيرا أتى هدف الفوز في الدقيقة 89 بتمريرة من أليكس ساندرو أودعها كين في الشباك.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن نابولي الثالث، و8 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر.

ساسولو يوفنتوس الدوري الإيطالي مويس كين
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