كين ينقذ يوفنتوس في الوقت القاتل وينصره على ساسولو

تغلب يوفنتوس على مضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع 34 للدوري الإيطالي.

سجل جياكومو راسبادوري هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 39، بينما سجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة 45 ومويس كين في الدقيقة 89.

كاد دافيدي فراتيسي أن يتقدم لساسولو في الدقيقة 17 بتسديدة ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 26 حاول دومينيكو بيراردي ولكن تصدى فويتشيك تشيزني لكرته وتحولت إلى ركلة ركنية.

الرد أتى من باولو ديبالا في الدقيقة 28 بعرضية وصلت إليه ليحولها بالرأس ولكن فوق العارضة.

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استلام + دوران + تسديد = هـــدف ⚽️✅



هدف مويس كين في الدقائق الأخيرة من مباراة #ساسولو_يوفنتوس 📽️👇#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/l8vqoBiMf9 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 25, 2022

وتقدم ساسولو في الدقيقة 39 بواسطة جياكومو راسبادوري بعد تمريرة وصلت إليه من بيراردي ليسجل منها في الشباك بسهولة.

التعادل لم يتأخر، حيث أدركه باولو ديبالا في الدقيقة 45 بعد تمريرة من دينيس زكريا حولها بتسديدة قوية في أعلى الشباك إلى هدف.

أتى دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 45 على حساب باولو ديبالا، وفي الدقيقة 67 حل مويس كين بدلا من ألفارو موراتا.

وأخيرا أتى هدف الفوز في الدقيقة 89 بتمريرة من أليكس ساندرو أودعها كين في الشباك.

بذلك يرفع يوفنتوس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن نابولي الثالث، و8 نقاط عن ميلان المتصدر، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 46 نقطة في المركز العاشر.