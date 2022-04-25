مران الأهلي - غياب عبد القادر وربيعة يواصل التأهيل.. وموعد عودة أكرم توفيق

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 23:15

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - أحمد عبد القادر

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومنح موسيماني للاعبي الأهلي راحة 48 ساعة بعد تخطي الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغاب أحمد عبدالقادر عن مران الأهلي الجماعي بسبب شكواه كدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء.

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وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد الى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.

وتواجد محمود الخطيب رئيس النادي في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وبدأ رامي ربيعة تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يؤديه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة السنغال بتصفيات كأس العالم.

وأدى ربيعة فقرات تأهيل بدني على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أحمد ابوعبلة رئيس الجهاز الطبيأن أكرم توفيق لاعب الفريق سوف يعود الى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أن اللاعب يسير بشكل منتظم في برنامج التأهيل الذي يؤديه في مركز سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة، وسوف يتواجد في القاهرة لإستكمال البرنامج ، لافتا الى إن هناك تواصل مستمر مع الطبيب الذي أجرى له الجراحة للإطمئنان على حالته أولا بأول.

ويلعب الأهلي أمام طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ16 من الدوري المصري على ملعب الأهلي We السلام.

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