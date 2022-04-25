كرة يد - الاتحاد المصري يعلن عن إقامة "سوبر الدوري" وكيفية التأهل لكأس السوبر
الإثنين، 25 أبريل 2022 - 23:05
كتب : أحمد الخولي
أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن إقامة بطولة "سوبر الدوري" بمشاركة أربع فرق.
وتشارك فرق الزمالك والأهلي وسبورتنج وهيليوبوليس في البطولة.
وتقام البطولة أيام 26 و27 و28 إبريل بنظام الدورة المجمعة من دور واحد.
ومن المنتظر أن يشارك بطل البطولة مع الزمالك بطل الدوري وسبورتنج بطل الكأس في بطولة كأس السوبر التي ستقام قبل بداية الموسم الجديد.
وفي جال فوز الزمالك أو سبورتنج بالبطولة فإن المتأهل الثالث لبطولة كأس السوبر سيكون الأهلي بصفته وصيف الدوري الموسم الماضي.
وفازالزمالك بلقب الدوري المصري بتعادل وحيد أمام سبورتنج وفوز في باقي المباريات.
على الجانب الآخر، حقق سبورتنج لقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه على حساب الزمالك.
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