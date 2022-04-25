مصطفى يونس لـ في الجول: اتفقت مع إدارة مصر للمقاصة على تدريب الفريق

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 22:48

كتب : أحمد الخولي

مصطفى يونس

أعلن مصطفى يونس عبرFilGoal.com عن اتفاقه مع إدارة مصر للمقاصة من أجل تولي مهمة تدريب الفريق.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب مصر للمقاصة بعد الخسارة من غزل المحلة ليتولى مهمة تدريب الجونة بعد ذلك.

وقال مصطفى يونس لـFilGoal.com: "اتفقت مع إدارة مصر للمقاصة على تولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة".

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وأضاف "الجهازالمعاون سيكون هو نفس الجهاز الذي يواجه سموحة الآن مع إضافة طه شحاتة".

وتابع "لست متخوفا من التجربة فهذا تحد جديد لي لأثبت ذاتي، المدرب هو من يصنع الفريق وليس العكس".

وواصل عن الأزمة المالية "الأموال ليست كل شيء في كرة القدم ولا تشغلني، مصر للمقاصة يمتلك لاعبين على مستوى جيد للغاية ونستطيع صناعة فريق قوى. أنا واثق في قدراتهم ومعجب بهم".

وأتم "التجربة في حالة نجاحها ستتطور لأفكار أكثر احترافية وسيكون هناك دعم واستثمار، أنا متفائل ومتحمس للتجربة".

وتعود آخر تجارب مصطفى يونس التدريبية إلى عام 2018 بشكل مؤقت مع المصري البورسعيدي.

ويتواجد مصر للمقاصة في المركز الـ17 وقبل الأخير للدوري المصري برصيد 10 نقاط قبل مباراته الجارية حاليا مع سموحة.

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