ماركينوس: بلع الماء كان صعبا بعد هزيمة ريال مدريد.. وأود البقاء مع باريس مدى الحياة

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 22:28

كتب : FilGoal

ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان

اعترف قائد باريس سان جيرمان المدافع البرازيلي ماركينوس بمرور فريقه بأوقات مريرة عقب وداع ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وفاز باريس سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهى الشوط الأول في مباراة الإياب متقدما بهدف قبل أن يحرز كريم بنزيمة ثلاثية خطف بهم بطاقة التأهل لربع نهائي المسابقة.

وقال ماركينوس لقناة "Canal +": لقد كانت مباراة عصيبة ابتلاع الماء في اليوم التالي كان صعبا للغاية".

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وأضاف "بنزيمة كان رائعا نجحت في إيقافه خلال مباراة الذهاب لكنه فاز في العودة".

وأوضح "ربما في تلك المباراة كان علي التركيز أكثر على أفعالي في بعض الأحيان تريد أن تفكر كثيرا في الفريق وفي الآخرين وفي كل شيء من حولك".

وشدد ماركينيوس على أنه ليس لديه حاليا أي خطط لمغادرة العاصمة الفرنسية في أي وقت قريب.

وقال المدافع البرازيلي على إمكانية رحيله: "الآن لا أريد المغادرة، جاء وقت كنت مهتما فيه بالقيام بذلك ، ولكن هذة الفترة أود البقاء مدى الحياة هنا في باريس هذا يناسبني كثيرا وسأكون سعيدا به".

ويرتدي ماريكنوس قميص باريس سان جيرمان منذ 2013 قادما من روما وشارك خلال 395 مباراة سجل 35 هدف وصنع 9.

باريس سان جيرمان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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