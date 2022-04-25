مشهور لـ في الجول: ليس حقيقيا اعتذار إيهاب جلال عن عدم تدريب المنتخب..وموقف الوزارة

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 22:11

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

نفى حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إشاعات اعتذار إيهاب جلال عن مهمة تدريب المنتخب المصري.

وودع إيهاب جلال بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع بيراميدز في مهتمه الأخيرة بعد الخسارة من مازيمبي بهدفين دون رد.

وقال حلمي مشهور لـ FilGoal.com: "الحديث عن اعتذار إيهاب جلال عن مهمة تدريب منتخب مصر غير صحيح".

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وأضاف "كنا جميعا في حفل الإفطار الجماعي لاتحاد الكرة بحضور كل وسائل الإعلام ولم نناقش هذا الأمر أو نجتمع لاتخاذ مثل هذه القرارات".

وأتم "الم نتلق اعتذارا من إيهاب جلال عن مهمة تدريبه للمنتحب".

وعلى جانب آخر، نفى مصدر في وزارة الرياضة تدخل الوزير أشرف صبحي في تواجد إيهاب جلال من عدمه.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا علاقة للوزارة بأخبار التخلي عن إيهاب جلال كمدرب للمنتخب".

وأضاف "وزير الرياضة ليس طرفا في الأحداث ولا يتدخل للحديث مع اتحاد الكرة لاتخاذ مثل هذه القرارات".

ومن المنتظر أن يبدأ إيهاب جلال مهمته مع منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا والتي أوقعت القرعة فيها الفراعنة مع إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

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