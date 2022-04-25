الدوري البرتغالي - براجا ينهي سلسلة "اللاهزيمة" الأطول في العالم بالفوز على بورتو

أنهى سبورتنج براجا سلسلة 58 مباراة دون هزيمة لـ بورتو بالفوز عليه بهدف دون رد ضمن مباريات الأسبوع 31 من الدوري البرتغالي.

وسجل ريكاردو هورتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 بعد تمريرة سحرية من المعتصم بالله المصراتي إلى أبيل رويز الذي لعب عرضية أودعها البرتغالي الشباك.

هورتا سجل هدفه رقم 100 في مسيرته الكروية بين سبورتنج براجا وملجا الإسباني.

الهدف أنهى سلسلة 58 مباراة دون هزيمة لـ بورتو في الدوري البرتغالي وهي أطول سلسلة حالية لـ اللاهزيمة في العالم.

وتعود آخر هزيمة في الدوري لـ بورتو إلى مواجهة باكوس فيريرا في 30 أكتوبر 2020 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حقق بعدها بورتو 47 انتصارا و11 تعادلا قبل الخسارة أمام براجا اليوم الاثنين.

وبذلك يكون براجا قد حقق الفوز في الدور الثاني على بورتو وبنفيكا وسبورتنج لشبونة ثلاثي المقدمة في الدوري البرتغالي.

الفوز ربفع رصيد براجا للنقطة 59 في المركز الرابع.

على الجانب الآخر، توقف رصيد بورتو عند 82 نقطة في المركز الأول بفارق تسع نقاط عن سبورتنج لشبونة الذي يواجه بوافيشتا حاليا.

وحال فوز لشبونة، سيحتاج لأربع نقاط من آخر 3 جولات لحسم لقب الدوري البرتغالي.