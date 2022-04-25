انتهت في الدوري - فيوتشر (3) - (2) الجونة.. المحلة (1) - (1) فاركو.. سموحة (1) - (0) المقاصة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لـ 3 مباريات في الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحل فاركو ضيفا على غزل المحلة، بينما يخرج الجونة لملاقاة فيوتشر، ويلعب مصر للمقاصة في ضيافة سموحة.

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فيوتشر (3) - (2) الجونة

نهاية المباراة

ق 88 بطاقة حمراء.. مشادة بين عمرو السعداوي وأيمن الصفاقسي تسفر عن طرد السعداوي بالإنذار الثاني، وإنذار أول للصفاقسي

ق 80 جووول الثالث لفيوتشر.. عرضية من عمر كمال استقبلها أحمد رفعت وهيأها لزميله أحمد عاطف الذي أسكنها الشباك.. 3-2

ق 69 خطيرة للغاية.. كريم طارق يسدد في القائم لتصطدم الكرة بجنش وتكاد تدخل الشباك ولكن الحارس يلحق بها

ق 60 جووول التعادل مرة أخرى.. ركنية من عمرو السعداوي ورأسية محمد نجيب تسكن شباك فيوتشر

ق 48 جووول أحمد رفعت يسدد في الشباك على يسار حارس الجونة.. فيوتشر يتقدم ويكمل عودته في النتيجة بنجاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 عرضية من أحمد رفعت ورأسية من أحمد عاطف ولكن الحارس يتصدى

ق 39 إنذار من نصيب ألان كيامبادي ومخالفة خطيرة لفيوتشر على حدود المنطقة

ق 35 جووول التعادل من أيمن الصفاقسي.. عرضية رائعة من جوزيف نجويم يسكنها الصفاقسي في الشباك.. 1-1

ق 30 عرضية خطيرة من أحمد رفعت ورأسية محمد فاروق تمر فوق العارضة

ق 6 تقنية الفيديو تؤكد الهدف.. 1-0 للجونة

ق 5 راية ومراجعة بتقنية الفيديو.. الهدف قد يلغى

ق 4 جووول الهدف الأول.. الجونة يتقدم على فيوتشر بعرضية عمرو السعداوي ورأسية عمرو طارق في الشباك

بداية المباراة

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غزل المحلة (1) - (1) فاركو

نهاية المباراة

ق 63 جووول التعادل.. عمل فردي رائع من وليد مصطفى وتسديدة متقنة في الشباك من خارج المنطقة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30 مرور نصف ساعة والنتيجة تشير لتقدم فاركو بهدف مودي

ق 22 وليد مصطفى بدلا من هشام عادل بداعي الإصابة

ق 17 البحراوي يراوغ بطريقة رائعة ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 12 جووول أحمد مودي يتقدم لفاركو برأسية من ركنية أرسلها إليه شكري نجيب

بداية المباراة

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سموحة (1) - (0) المقاصة

نهاية المباراة

ق 83 جووول شريف رضا يسجل هدفا قاتلا لسموحة.. أحمد حمص يرسل تمريرة طولية يتسلمها شريف رضا داخل منطقة الجزاء ويسدد فوق محمد مجدي لتمر الكرة إلى الشباك.

ق 60 عبد الكبير الوادي يسدد ولكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30 نصف ساعة تمر والنتيجة لا تزال التعادل السلبي

ق 15 ربع الساعة الأول يمر بلا أهداف

بداية المباراة