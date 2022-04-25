تشكيل الدوري - أجوبرو يقود هجوم المحلة.. وفاركو يتسلح بشكري نجيب

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 20:55

كتب : هاني العوضي

مصر للمقاصة × غزل المحلة

أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب غزل المحلة تشكيل فريقه لمواجهة فاركو في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

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خط الدفاع: هاني عادل - محمد فتح الله – معاذ الحناوي - مصطفى العش

خط الوسط: حميد ماو – أحمد النادري – عبده يحيى - باولون فوافي - هشام عادل

خط الهجوم: عبد الرحمن "أجويرو"

البدلاء: محمود الحضري – خالد الأخميمي – خالد سامي – يحيى حامد – وليد مصطفى – إيهاب سمير – أحمد الشيخ – أحمد غنيم

على الناحية الأخرى أعلن نونو ألميدا المدير الفني لفريق فاركو عن التشكيل الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: جيفرسون إينكادا - عبد الله بكري – أحمد مودي – رامي صبري

خط الوسط: عزمي غومة – أحمد البحراوي – كينجسلي سوكاري – محمود حمادة

خط الهجوم: شكري نجيب – أحمد شريف

البدلاء: محمود السيد – بلال جمال – علي بهيج – أحمد الصغيري – محمود جهاد – عبد الناصر محمد – رزقي حمرون – أحمد عوض – محمد أسامة

ويحتل فاركو المركز السادس بـ21 نقطة، بينما يأتي المحلة تاسعا بـ19 نقطة.

وفاز المحلة في مباراته الأخيرة على مصر للمقاصة بهدف دون رد، بينما فاز فاركو على المقاولون العرب بنفس النتيجة.

غزل المحلة فاركو الدوري المصري
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