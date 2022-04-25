موندو ديبورتيفو: رغم انخفاض الراتب.. سيرجي روبرتو يقرر تجديد عقده مع برشلونة

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو لاعب برشلونة

قرر سيرجي روبرتو لاعب برشلونة الإسباني الاستمرار مع فريقه، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.

وينتهي عقد روبرتو بنهاية شهر يونيو القادم، إلا أنه سيوافق على عرض برشلونة لتجديد عقده لمدة عام إضافي، على الرغم من عدم رده رسميا على العرض حتى الآن، وفقا للصحيفة ذاتها.

وبحسب مصادر مقربة من اللاعب، فإن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة، ولكن لا تزال هناك بعض العقبات الصغيرة.

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ويملك روبرتو وفقا للمصادر ذاتها بعض العروض المثيرة للاهتمام من الدوري الإيطالي والإنجليزي، ولكنه قرر البقاء في برشلونة.

ويعد عرض برشلونة منخفضا من الناحية المادية، حيث يشهد تخفيض راتب روبرتو بنسبة 50%، وهو ما تسبب بفشل المفاوضات في البداية.

ولكن أخيرا، قرر روبرتو البقاء وفقا لموندو بناء على اقتناعه بمشروع المدرب تشافي هيرنانديز، وبالتالي تأقلم اللاعب مع الشروط الجديدة.

وتولى تشافي قيادة الفريق في نهاية العام الماضي، ليتقدم البلوجرانا خطوات واضحة في النصف الثاني من الموسم.

ويعاني برشلونة أزمة اقتصادية طاحنة اضطرته لتخفيض رواتب العديد من لاعبيه، كما تسببت في الإطاحة بنجمه الأول ليونيل ميسي الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان.

برشلونة تشافي هيرنانديز سيرجي روبرتو
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