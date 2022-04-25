سكاي: رحيل ستة نجوم وبوكيتينو.. ثورة منتظرة في باريس سان جيرمان

كشفت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية أن إدارة باريس سان جيرمان بدأت تحركاتها لإحلال وتجديد الفريق قبل الموسم المقبل.

البداية ستكون مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي توجد علامات استفهام كبيرة على ما يقدمه مع الفريق الباريسي منذ الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد رغم امتلاك الفريق الفرنسي للثلاثي ميسي ونيمار ومبابي.

أطلقت الجماهير صافرات استهدان قوية ضد المدرب الأرجنتيني رغم حسم لقب الدوري.

المدير الرياضي للفريق ليوناردو اعترف بوجود بضعة أخطاء في التوظيف والإدارة وسيقوم بحلها.

بحسب سكاي، فإن بوكيتينيو لم يكن له دورا كبيرا في اختيار صفقات الصيف باستثناء أشرف حكيمي.

بالحديث عن صفقات الصيف، فإن بوكيتينو لم يكن مؤيدا للتعاقد مع سيرجيو راموس الذي لم يشارك إلا في عشر مباريات بسبب الإصابة ومن المنتظر أن يحاول باريس سان جيرمان التخلص منه الصيف المقبل.

مصادر في فرنسا أوضحت لسكاي سبورتس أن المدرب الأرجنتيني لا يشعر بالاستقرار في فرنسا مع إقامته في فندق حتى وقت قريب وتواجد عائلته في لندن.

باريس سان جيرمان سيحاول بناء مشروعه العام المقبل على الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكن مع مدرب جديد.

رغم وجود بعد صافرات الاستهجان على ميسي إلا أن الأمر لم يخرج خارج السيطرة حتى الآن واللاعب مقتنع بالاستمرار مع النادي الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يضع باريس سان جيرمان الثنائي ليوناردو باريدس وماورو إيكاردي على قوائم البيع بجانب عدم تجديد التعاقد مع أنخيل دي ماريا.

ولن يغلق باريس سان جيرمان باب الرحيل أمام نيمار حال رغبة اللاعب في ذلك مع قرب انتهاء تعاقد مبابي أيضا ووجود مباحثات مع ريال مدريد لانتقاله لهم.

سيحاول باريس سان جيرمان الإبقاء على اللاعب الفرنسي مع تقديم عرض خرافي لتجديد التعاقد ولكن لا يوجد ما يضمن استمراره حتى الآن.