الولاية الثانية.. تاكيس جونياس مدربا لـ بيراميدز

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 20:01

كتب : نادر عيد

مران تاكيس جونياس الأول مع بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز اليوم الإثنين التعاقد مع المدرب اليوناني تاكيس جونياس ليخلف إيهاب جلال الذي سيقود منتخب مصر.

ويبدأ جونياس (50 عاما) مهام عمله الجديد مساء اليوم في مران بيراميدز على ملعب 30 يونيو، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء.

وشدد ممدوح عيد رئيس بيراميدز في تصريحات صحفية أن تجربة جونياس الأولى مع الفريق "كانت ناجحة في الموسم الماضي وقدم خلالها مباريات مميزة، وهو ما طرح فكرة عودته للنادي".

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وقاد جونياس فريق بيراميدز في 12 مباراة فاز في 5 منها وخسر مرة وحيدة كانت أمام المصري.

حط جونياس الرحال في مصر منتصف عام 2018 ليقود نادي وادي دجلة.

استمر مع الفريق الأصفر والأسود حتى فبراير 2020، قاده في 54 مباراة فاز في 15 منها وخسر 24.

ثم قاد بيراميدز من يونيو إلى سبتمبر 2021 قبل أن يخلفه إيهاب جلال.

ولعب جونياس مباراتين لمنتخب بلده اليونان وأبرز أندية دافع عن ألوانها هي سبورتينج خيخون الإسباني وكروتوني الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني.

واشتهر جونياس بأسلوبه الهجومي ويفضل الاعتماد على طريقة 4-3-3، ففي ولايته الأولى مع بيراميدز سجل 26 هدفا في 12 مباراة، لكن استقبل 11.

أكثر لاعب شارك معه في تلك الفترة كان الظهير الأيسر محمد حمدي، وكان إبراهيم عادل هداف الفريق بثمانية أهداف.

وتألق معه محمود صابر بتسجيل هدفين وبإرسال 5 تمريرات حاسمة.

جونياس بيراميدز
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