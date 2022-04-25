مؤتمر فالفيردي: عانيت لأكون أساسيا في ريال مدريد

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لم يجد المشاركة الأساسية سهلة مع ناديه الإسباني المدجج بالنجوم.

ويستعد رفاق فالفيردي لمواجهة نارية ضد مضيفهم مانشستر سيتي يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب أوروجواي في مؤتمر صحفي:"تعلمت الكثير، المرء يتحسن يوما بعد يوم، واستفدت أكثر من زملائي".

أخبار متعلقة
مؤتمر أنشيلوتي: كاسيميرو قد لا يلعب ضد سيتي.. وأفاضل بين طريقتين مران الزمالك - تدريبات بدنية وفنية استعدادا لـ المصري بايرن: نتمنى بقاء جنابري.. والمفاوضات إيجابية للتجديد لـ نوير ومولر بعد الفيديو المسرب.. رئيس المريخ يخير نائبه بين الاعتذار والاستقالة والحساب

وأضاف "على المستوى الشخصي أيضا، بدأت الموسم أساسيا ثم تعرضت لإصابة، عانيت ثم عدت بقوة. عملت بكد لأعود أساسيا، حان وقت الاستمتاع وتقديم كل شيء".

ويحل ريال مدريد ضيفا على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يستضيف الإياب في 4 مايو المقبل.

والفائز في مجموع المباراتين سيلعب النهائي في باريس ضد ليفربول أو فياريال.

ريال مدريد مانشستر سيتي فالفيردي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مؤتمر أنشيلوتي: كاسيميرو قد لا يلعب ضد سيتي.. وأفاضل بين طريقتين مؤتمر ستيرلنج: لن ننظر لتاريخ ريال مدريد في دوري الأبطال مؤتمر جوارديولا: هذا موقف المصابين قبل مواجهة ريال مدريد وجيسوس "الظهير الأيمن" جوارديولا: مشكلة الظهير الأيمن ضد ريال مدريد؟ قد ألعب بجيسوس قائمة شبه كاملة لـ ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي معلول: أعتذر على إهدار ركلة الجزاء.. والمراحل القادمة ستزداد صعوبة ماركا: ألابا يثير مخاوف أنشيلوتي قبل صدام مانشستر سيتي شكوك حول لحاق هداف فياريال بمواجهة ليفربول
أخر الأخبار
تقرير: حجازي يقود اتحاد جدة في كلاسيكو الهلال 6 دقيقة | المحترفون
دوري أبطال إفريقيا - لاعب واحد من الأهلي في التشكيل المثالي لإياب ربع النهائي 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في الدوري - فيوتشر (0) - (0) الجونة.. المحلة (0) - (0) فاركو.. سموحة (0) - (0) المقاصة 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - مروان حمدي يقود هجوم سموحة.. وحجاج يختار فريق المقاصة للمرة الأولى 28 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - أجوبرو يقود هجوم المحلة.. وفاركو يتسلح بشكري نجيب 42 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: دي يونج يحدد شرطه لمرافقة تين هاج في مانشستر يونايتد 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: رغم انخفاض الراتب.. سيرجي روبرتو يقرر تجديد عقده مع برشلونة 57 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: رحيل ستة نجوم وبوكيتينو.. ثورة منتظرة في باريس سان جيرمان 59 دقيقة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي