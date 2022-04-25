مؤتمر فالفيردي: عانيت لأكون أساسيا في ريال مدريد
الإثنين، 25 أبريل 2022 - 19:53
كتب : FilGoal
شدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لم يجد المشاركة الأساسية سهلة مع ناديه الإسباني المدجج بالنجوم.
فيدريكو فالفيردي
النادي : ريال مدريد
ويستعد رفاق فالفيردي لمواجهة نارية ضد مضيفهم مانشستر سيتي يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال لاعب أوروجواي في مؤتمر صحفي:"تعلمت الكثير، المرء يتحسن يوما بعد يوم، واستفدت أكثر من زملائي".
وأضاف "على المستوى الشخصي أيضا، بدأت الموسم أساسيا ثم تعرضت لإصابة، عانيت ثم عدت بقوة. عملت بكد لأعود أساسيا، حان وقت الاستمتاع وتقديم كل شيء".
ويحل ريال مدريد ضيفا على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يستضيف الإياب في 4 مايو المقبل.
والفائز في مجموع المباراتين سيلعب النهائي في باريس ضد ليفربول أو فياريال.
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