مؤتمر فالفيردي: عانيت لأكون أساسيا في ريال مدريد

شدد فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد أنه لم يجد المشاركة الأساسية سهلة مع ناديه الإسباني المدجج بالنجوم.

ويستعد رفاق فالفيردي لمواجهة نارية ضد مضيفهم مانشستر سيتي يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب أوروجواي في مؤتمر صحفي:"تعلمت الكثير، المرء يتحسن يوما بعد يوم، واستفدت أكثر من زملائي".

وأضاف "على المستوى الشخصي أيضا، بدأت الموسم أساسيا ثم تعرضت لإصابة، عانيت ثم عدت بقوة. عملت بكد لأعود أساسيا، حان وقت الاستمتاع وتقديم كل شيء".

ويحل ريال مدريد ضيفا على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يستضيف الإياب في 4 مايو المقبل.

والفائز في مجموع المباراتين سيلعب النهائي في باريس ضد ليفربول أو فياريال.