مؤتمر أنشيلوتي: كاسيميرو قد لا يلعب ضد سيتي.. وأفاضل بين طريقتين

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن لاعب وسطه كاسيميرو قد لا يشارك في لقاء الثلاثاء ضد مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"فيرلان ميندي جاهز، لدينا شكوك حول ديفيد ألابا وكاسيميرو، الأخير قد لا يشارك، لكنه سيكون جاهزا تماما للقاء الإياب".

وأضاف "أفاضل بين الدفع بمهاجمين أم 3، رودريجو جيد، إدواردو كافاينجا جيد، كلاهما يمنحنا طاقة كبيرة".

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وواصل "سعداء باقترابنا من نهائي أهم بطولة كرة قدم في العالم، لكننا قلقون من مواجهة فريق قوي جدا. واجهنا أندية قوية جدا في الموسم الحالي من البطولة، كانوا في البداية مرشحين للقب".

ويحل ريال مدريد ضيفا على حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يستضيف الإياب في 4 مايو المقبل.

والفائز في مجموع المباراتين سيلعب النهائي في باريس ضد ليفربول أو فياريال.

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