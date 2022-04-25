مران الزمالك - تدريبات بدنية وفنية استعدادا لـ المصري
الإثنين، 25 أبريل 2022 - 19:11
كتب : إبراهيم رمضان
خاض الزمالك مرانه اليوم الإثنين في مقر النادي استعدادا لمواجهة ضيفه المصري يوم الخميس في الدوري المصري الممتاز.
وقبل انطلاق المران عقد المدرب جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بالتركيز في المباريات المقبلة.
وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندري فيليب مخطط الأحمال، والتي شملت سباقات سرعة وقفز حواجز ونقل الكرة من لمسة واحدة.
وفي الفقرة الفنية تقسم اللاعبون إلى 3 مجموعات وتدربوا على التمريرات العرضية والتسديد من بعيد.
وأجرى اللاعبون تقسيمة قوية توقفت عدة مرات لتوجيه فيريرا لهم وعلاج الأخطاء.
ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية ظهر الأربعاء للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للمصري.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن وصيفه الأهلي وللأخير 3 لقاءات مؤجلة.
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