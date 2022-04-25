بايرن: نتمنى بقاء جنابري.. والمفاوضات إيجابية للتجديد لـ نوير ومولر
الإثنين، 25 أبريل 2022 - 17:30
كتب : FilGoal
يتمنى حسن صالحميديتش المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بقاء سيرج جنابري مع الفريق، مع اقتراب اللاعب من دخوله آخر موسم في عقده مع النادي.
سيرج جنابري
النادي : بايرن ميونيخ
وصرح لاعب بايرن السابق لـSky90 "أتمنى ألا يرحل جنابري لأننا نقدره كلاعب، نريد بقاءه".
وواصل "أتمنى أيضا بقاء مانويل نوير وتوماس مولر لأطول فترة ممكنة، المفاوضات إيجابية".
ويقضي جنابري (26 عاما) موسمه الرابع مع بايرن منذ انتهت إعارته من الأخير لهوفنهايم.
ويسعى بايرن لتمديد عقود الثلاثي والتي تنتهي جميعا في 2023.
وتوج بايرن قبل أيام بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وللمرة العاشرة تواليا.
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