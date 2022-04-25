للمرة الأولى في تاريخها.. تتويج روان العربي ببطولة ويمولر للاسكواش

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 16:04

كتب : FilGoal

روان العربي لاعبة الاسكواش

توجت روان العربي لاعبة وادي دجلة ببطولة كارول ويمولر للسيدات في الاسكواش والتي أقيمت عفي نيو يورك للمرة الأولى في تاريخها.

اللاعبة المصنفة في المركز الثامن عالميا فازت في المباراة النهائية على الماليزية سيفاسانجاري سبرامانيام بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط خلال المباراة بواقع (7-11)،(11-6)،(9-11)،(6-11).

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وانطلقت بطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، خلال الفترة بين 20 إلى 24 أبريل الجاري وتقام البطولة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 51.250 آلاف دولار للسيدات.

روان العربي الاسكواش
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