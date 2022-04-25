طائرة - أشرف أبو الحسن لـ في الجول: قضينا أجمل شهر.. وسنتوج بإفريقيا في حالة مشاركتنا

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 15:57

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

قدم أئرف أبو الحسن لاعب فريق الزمالك لكرة الطائرة وعدا للجماهير الفريق بالتتويج ببطولة إفريقا في حالة المشاركة بها.

وتوج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة في سلسلة "Best of 3".

وقال أبو الحسن في تصريحات لـ FilGoal.com: "في أقل من أسبوع حققنا بطولتين غاليتين وهما الدوري والكأس، بفضل الله ومجهود الكثير من الناس أولهم مجلس الإدارة والدينامو أحمد مرتضى منصور الذي يتواجد يوميا لمدة 24 ساعة ولا ينام".

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وتابع "ركزنا على الملعب وأغلقنا على أنفسنا بدون الإنشغال بكلام الناس والإدارة وفرت لنا جميع الإمكانيات وبفضل الله حققنا النجاح، إذا كنا قد أنشغلنا بالأحاديث لم نكن لنتقدم خطوة واحدة ولكننا لم نسمع سوى إلى إننا يجب أن نفوز".

وأضاف "في حالة اشتراكنا في بطولة إفريقيا فنعد مجلس الإدارة ومشجعي الزمالك بإننا سنعود متوجين بالبطولة".

وأتم "عودتي للزمالك شيء جميل بعد غياب عامين وفضل عظيم من الله وقضيت عام رائع وشهر هو الأجمل بالتتويج ببطولتي الدوري والكأس وهو أمر عظيم والحمدلله كنت سببا مع زملائي في هذا الأمر".

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.

كرة طائرة الزمالك أشرف أبو الحسن
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