طائرة - مدرب الزمالك لـ في الجول: لن نشارك في بطولة إفريقيا إلا في حالة واحدة

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 15:38

كتب : إبراهيم رمضان

أشرف رشاد

شدد أشرف رشاد مدرب فريق كرة الطائرة بالزمالك على أن فريقه لن يشارك في دوري أبطال إفريقيا في حالة عدم السماح للاعبين الجدد بالمشاركة في البطولة.

وقال رشاد في تصريحات لـ FilGoal.com: "إذا كان هناك تصميم من الاتحاد الإفريقي على الخطاب الأخير بخصوص عدم مشاركة اللاعبين الجدد غير بعد 3 أشهر من تواجدهم مع الفريق فلن نشارك في البطولة".

واستمر "الاتحاد الإفريقي أرسل في البداية خطاب لكل الأندية المشاركة وبالتحديد في نهاية شهر مارس يفيد بأن اللاعبين الجدد يحق لهم المشاركة بعد 3 مرور 3 مباريات فقط لهم مع الفريق وتفاجئنا في الأيام الماضية بخطاب آخر بتغيير هذا الأمر".

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وتابع "ربتنا أمورنا وتعاقدنا مع لاعبين بناء على الخطاب الأولثم تغيرت المعايير وبالتالي في حالة إصرارهم على الخطاب فلن نشارك، تقدمنا باستفسار واعتراض وننتظر الرد وفي حالة إذا تم الاستقرار على مشاركة اللاعبين الجدد سنشارك وبالتأكيد سيكون الاتحاد الإفريقي هو الخاسر بعدم مشاركة الزمالك في البطولة بعد المستويات التي يقدمها النادي".

ويضم الزمالك بين صفوفه ثلاثة لاعبين تعاقد معهم خلال الفترة الماضية وهم يوسفاني هيرنانديز وجواو رافاييل ورضا هيكل.

وأضاف "الحمدلله على التتويج بلقب الكأس والدوري وهذا نتاج تعب عام كامل من الجميع سواء من الذين عملوا الآن أو في السابق أو مجلس الإدارة الذي وفر كل الإمكانيات وأحمد مرتضى منصور الذي لم يفارق الفريق ثانية واحدة وبذل مجهود كبير ودعمنا بشكل كبير كمشجع وليس عضو مجلس إدارة فقط".

وشدد "لم نشعر بالخوف من المباراة الفاصلة، كان لدي ثقة في اللاعبين وتعاملت بشكل طبيعي بعد خسارة المباراة الثانية وأراد الله أن نسعد في المباراة الفاصلة".

وأتم "لقد كونا فريقا قويا وسيكون هناك تدعيمات وصفقات قوية قادمة للفريق من أجل رفعه أكثر وأكثر لمنصات التتويج".

وتوج الزمالك بكأس مصر لكرة الطائرة بعد الفوز على الأهلي في مباراتين مقابل مباراة واحدة في سلسلة "Best of 3".

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.

أشرف رشاد الزمالك كرة طائرة
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