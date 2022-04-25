مؤتمر جوارديولا: هذا موقف المصابين قبل مواجهة ريال مدريد وجيسوس "الظهير الأيمن"

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - جواو فيليكس

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه يواجه أزمة كبيرة في خط دفاعه قبل مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بملعب الاتحاد.

أبرز مشاكل جوارديولا هي خلو مركز الظهير الأيمن من اللاعبين الجاهزين، فكايل ووكر يعاني من الإصابة، فيما يغيب جواو كانسيلو بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حتى ناثان آكي الذي لعب كظهير أيمن في فريق القديم بورنموث ليس جاهزا من الناحية البدنية.

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وعن ذلك قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "جون ستونز وكايل ووكر لم يتدربا منذ 10 أيام، هناك شكوك كبيرة في قدرتهما على اللحاق بلقاء ريال مدريد".

وأضاف "لدينا تدريب اليوم وسنرى كيف حال اللاعبين، ثم نحدد التشكيل، أنا متأكد من أن اللاعبين الذين سيلعبون في مراكز لم يتعودوا اللعب فيها سيبذلون قصارى جهدهم".

وأوضح تصريحاته بشأن مشاركة جابرييل جيسوس كظهير أيمن قائلا "لقد قلت إن جابرييل خيسوس يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن. فينيسيوس ضد جيسوس يمكن أن يكون صداما رائعا، لكنه لن يلعب كظهير أيمن، ربما يساعد في الدفاع لبضع دقائق".

وشدد "علينا أن ندافع بشكل جيد أمام ريال مدريد ونفكر في كيفية خلق الفرص".

وأتم "كريم بنزيمة سجل الكثير من الأهداف خلال مسيرته، إنه لاعب رائع".

قد لا يجد المدرب الإسباني الحيرة نفسها في لقاء الإياب، لأن كانسيلو سيعود لصفوف الفريق من الإيقاف وقد تتحسن حالة ووكر وقتها.

ويقام لقاء الإياب على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم الأربعاء التالي.

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مانشستر سيتي بيب جوارديولا ريال مدريد
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