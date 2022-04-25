أحمد دياب: من الصعب استقدام حكام أجانب حاليا.. ومباراة بيراميدز مع سيراميكا في موعدها

الإثنين، 25 أبريل 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رابطة الأندية

أشار أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية إلى صعوبة استقدام حكام أجانب لمباراتي الأهلي المقبلتين في الدوري المصري.

وكان الأهلي قد طلب اسناد مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى حكام أجانب من صفوة الدوريات الخمس الكبرى مع استعداده لتحمل كافة التكاليف.

وقال دياب في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "اتفقنا مع جميع الأندية من بداية الموسم على أن الموسم سيكون صعبا وتوقفاته كثيرة بسبب مشاركة الاندية ومنتخب مصر في البطولات القارية وهذا بسبب تراكم 3 أو 4 مواسم".

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واستمر "اتفقنا على إنشاء نظام تسير عليه جميع الفرق، والحقيقة إن جميع الاندية التي شاركت في بطولة إفريقيا كانت تعاني من الضغوطات ولكن لن نقدر على تأجيل المباريات بسبب مواعيد الطيران نحن نضع المواعيد بحسب مواعيد المباريات فقط ومباراة بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا ستظل في موعدها يوم الأربعاء".

وطلب بيراميدز تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا والمقرر لها الأربعاء المقبل بسبب عودته من الكونغو مساء اليوم مما يعني استعداده ليوم واحد فقط قبل خوض المباراة.

وتابع "ننسق حاليا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة على وضع مواعيد الجولات المتبقية من الدوري المصري وكأس الرابطة، وسيضع اتحاد الكرة مواعيد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر قبل استئناف مباريات الموسم الحالي".

وأضاف "استقدام حكام أجانب في المباراتين المقبلتين للأهلي لن يكون أمرا متاحا طبقا للرد الذي تلقيته من اتحادات الدول التي حددها الأهلي لذلك فمن الممكن أن يحدث ذلك في مباريات مقبلة".

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