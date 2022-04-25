أحمد مرتضى منصور: سددنا 300 مليون جنيه من المديونيات.. وهذا ما أحلم به لألعاب الصالات

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات في النادي بعد تتويج الفريق بكأس مصر لكرة الطائرة، وشدد منصور على أن جميع ألعاب الصالات سيتم دعمها بشكل كبير في الموسم المقبل.

وحقق الزمالك كأس مصر للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز في المباراة الثالثة على الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "فريق الكرة الطائرة في الزمالك كان يتم دعمه ولكن ليس بنفس الدعم الذي تتلقاه الألعاب الأخرى لذلك أنا أرى أن هؤلاء اللاعبين كانوا مظلومين".

واستمر "أرى أن النجاح الحقيقي هو أن تحصل كل موسم على بطولة، لدينا لاعبين من الأفضل في مصر وأشكرهم على ما قدموه، الأهلي فريق كبير ولكن الزمالك كان الأفضل في الموسم الحالي".

وتابع "كان مطلوب منا أن نسدد أموال لاعبي الصالات الذين لم يحصلوا على أي مستحقات على مستوى الرجال والسيدات وتمكنا من تسديد 80% منها ونحن نعمل على سداد المستحقات بجانب دعم الفرق".

وأضاف "في الموسم المقبل سنركز على دعم جميع فرق الصالات على مستوى الرجال والسيدات، وأحلم في العام القادم بتحقيق بطولة في فرق السيدات في أحد الألعاب الثلاثة وتحقيق أكبر عدد من البطولات على مستوى الرجال".

وشدد "مهاب ياسر وعاصم مرعي من أولاد الزمالك وأتحدث معهم بالفعل لينضموا للفريق في الموسم المقبل، ولكن مشكلة كرة السلة هي إنك إذا أردت دعم الفريق يجب ألا تحصل على المركز الأول، لدينا قصور في بعض المراكز ولكنني وقعت مع أكثر من لاعب بالفعل وسنعلن عن الأسماء بعد نهاية الموسم".

وتحدث منصور عن فريق كرة القدم قائلا : "بالتأكيد سيكون هناك دعم لفريق كرة القدم، تمكنا من قبل من سداد مديونيات لدى النادي تقدر ب أكثر300 مليون جنيه، وخططنا جيدا لفتح القيد في الوقت المناسب".

وواصل "الزمالك نادي غني ولا يعاني من أي أزمات مادية وقادر على الدخول في أي صفقة وقادر على سداد مديونياته ودفع المكافئات مثل فريق كرة اليد الذي سيحصل على مكافئة ضخمة".

وعن ملف التحكيم قال: "الزمالك تعرض كثيرا للظلم التحكيمي على مدار تاريخه وحاول كثيرا إصلاح التحكيم ولكن حاليا أصبحت هناك تقنية الفيديو التي قللت أخطاء التحكيم بشكل كبير، ولكن نحن نمر بظروف اقتصادية عالمية خاصة بالدولار لذلك فإن الوقت غير مناسب لإخراج الكثير من الدولارات خارج مصر باستقدام حكام أجانب، لأن الأندية الشعبية لديها مسؤوليات سياسية ومجتمعية".

وأكمل "أتمنى أن تجلس جميع الأندية لكي نناقش كيفية تطوير الموسم القادم على مستوى كل شيء من تحكيم وتسويق وبث تلفزيوني والمسابقة بالكامل".

وكان الزمالك فاز أيضا ببطولة الدوري المصري للكرة الطائرة بعد التغلب على الاتحاد السكندري في النهائي.

ليجمع الزمالك بين بطولتي الكأس والدوري لأول مرة منذ 33 عاما، منذ أن فاز بالثنائية في موسم 1989.